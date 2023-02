La "Mejor hinchada" fue para los fanáticos argentinos en los The Best

Los hinchas argentinos / Foto: Fernando Gens

🗣 ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐜𝐡𝐨𝐬! 🎶



🇦🇷 ¡La hinchada argentina se lleva el Premio a la Afición de la FIFA! 🏆@Argentina | #TheBest pic.twitter.com/p9BfYeguOD — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 27, 2023

“Como argentino estoy contento porque nos llevamos todos los premios. Como hincha feliz porque soy el primer bombo en Alemania1974 y además estuve en todos los Mundiales”, indicó Carlos Pascual, conocido como “El Tula”.El hincha subió con su camiseta argentina y el bombo que hizo sonar en la Gala The BEst en Francia. “esto es emocionante y me dio felicidad este equipo”, agregó.