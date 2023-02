Emiliano "Dibu" Martínez ganó el Premio The Best al Mejor Arquero

/ Foto: AFP

El arquero marplatense Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado argentino de fútbol, consideró "un orgullo" para el país haber obtenido el premio The Best, en la ceremonia que se realiza en la ciudad de París, Francia."Es un orgullo para mí país. La gente sabe lo pasional que es el argentino y poder levantar la Copa del Mundo es algo increíble, sobre todo por el nivel económico que vivía el país", dijo Martínez con el trofeo en mano y visiblemente emocionado.Martínez, de 30 años, se consagró además como el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año."Siempre me preguntan qué arquero fue mi ídolo. Yo digo que son mi madre limpiando edificios, 8 o 9 horas; y mi padre yendo a trabajar a diario. Mis ídolos son ellos", agregó el arquero del Aston Villa de Inglaterra.