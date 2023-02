La estatua de Maradona de Nápoles podría desembarcar en la Bombonera

Foto @sscnapoli

Foto AFP

La escultura de Diego Armando Maradona que estaba emplazada en uno de los accesos al estadio del Napoli y realizada por Domenico Sepe, podría llegar a la cancha de Boca Juniors "La Bombonera", según afirmó el artista italiano que confirmó estar en "tratativas" con dirigentes del club argentino.La escultura de Maradona, valuada en unos 30 mil euros, fue devuelta a su autor por la Comuna de Nápoles que argumentó el pasado jueves que no podía aceptar la estatua de Maradona con un valor "demasiado oneroso para ser adquirido sin pasar por una licitación"."La estatua, si no se queda en un lugar icónico de Nápoles, como yo deseo, probablemente podría ir a la Bombonera: estoy en negociación con Boca Juniors", reveló Sepe en una rueda de prensa que ofreció en el Municipio de la ciudad del sur de Italia, según publica la agencia italiana de noticias ANSA.La decisión de devolver la estatua de Maradona se conoció con motivo del segundo aniversario de la muerte del astro argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.Las autoridades comunales napolitanas recordaron al fundamentar su decisión de devolver la obra a su autor, que en 2019 se conformó una comisión comunal que debía elegir uno de los proyectos presentados para realizar una estatua en homenaje a Maradona, aún en vida.No obstante, la fiscalía napolitana investiga la presencia entre los miembros de dicha comisión de un líder de la barra brava del Napoli y la presunta presión que habría ejercido para sumarse a la misma.Por otra parte, Sepe había sido criticado ya por los aficionados del Napoli, quienes no le perdonaron haber reproducido la imagen de Maradona llevando la pelota con su pie derecho, cuando todo el mundo sabe que el astro era dueño de una zurda mágica, señala el despacho periodístico.La estatua había sido ubicada originalmente en el sector "Distinti" del estadio, pero duró apenas 24 horas en ese lugar porque los permisos necesarios jamás llegaron.