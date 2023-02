Lionel Scaloni seguirá en la Selección Argentina hasta 2026

La palabra de Claudio Tapia desde Francia

Lionel Scaloni, el entrenador que condujo al seleccionado argentino de fútbol a la tercera Copa del Mundo en Qatar 2022, acordó este lunes su continuidad en el cargo hasta el Mundial de 2026.Luego de varios meses de negociación, la cuenta oficial del seleccionado oficializó la renovación del contrato del DT hasta el Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá."Confirmado: Hay Scaloni para rato ¡Seguimos!", anunció la cuenta de la Selección Argentina.El presidente de la AFA, Claudio Tapia, también utilizó sus redes sociales para ratificar el acuerdo con el entrenador santafesino."Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo", publicó "Chiqui".Tapia adjuntó al mensaje una foto junto a Scaloni en la reunión que mantuvieron en París en la previa de la gala de los Premios "The Best".Scaloni, nominado como mejor entrenador del 2022, seguirá al frente del equipo nacional junto a Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y Matías Manna, como ayudantes, más Luis Martín como preparador físico y Martín Tocalli como entrenador de arqueros.Para rearmar el cuerpo técnico se sumará un nuevo preparador físico alterno ante la salida de Rodrigo Barrios, quien se fue a trabajar a Malasia.Con la continuidad de Scaloni asegurada, el próximo paso del seleccionado argentino será anunciar los partidos amistosos para la próxima ventana FIFA de Marzo.Argentina celebrará el título mundial obtenido el pasado 18 de diciembre en Qatar con dos amistosos en la Argentina.El primero será el jueves 23 de marzo en el estadio Monumental de River Plate contra Panamá.Luego, la "Albiceleste" jugaría el 28 de marzo en Santiago del Estero ante Surinam.Las negociaciones entre Scaloni y Tapia comenzaron a fines de septiembre, en la previa del Mundial de Qatar.El 28 de septiembre Tapia anunció en su cuenta de Twitter la continuidad del DT hasta 2026 en el medio de la última gira de preparación por Estados Unidos pero por distintos motivos la firma se retrasó.Luego de la conquista de la tercera estrella, tanto Tapia como Scaloni ratificaron ese acuerdo "de palabra" en reiteradas oportunidades pero en el medio trascendieron de ambos lados las importantes diferencias económicas que existían para renovar el vínculo.Luego de más tres meses y en el primer encuentro cara a cara entre el presidente y el entrenador, la AFA oficializó la renovación del contrato hasta la finalización de la participación de la Argentina en el próximo Mundial.Scaloni, de 44 años, asumió como entrenador del seleccionado argentino en septiembre de 2018 en reemplazo de Jorge Sampaoli, a quien acompañó como parte del cuerpo técnico en el Mundial de Rusia 2018.Tras el tercer puesto en la Copa América Brasil 2019, el oriundo de Pujato fue ratificado en el cargo y estuvo al frente del equipo en las Eliminatorias sudamericanas.En 2021, Scaloni conquistó la Copa América que se desarrolló nuevamente en Brasil luego de vencer a Brasil por 1-0 en la final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.El DT que logró cortar la racha de 28 años sin títulos en el seleccionado mayor también condujo al equipo a un histórico invicto de 36 partidos y ganó con autoridad y un fútbol brillante la Finalissima contra Italia (3-0) en junio de 2022.En la Copa del Mundo de Qatar, Scaloni lideró al equipo capitaneado por Lionel Messi a la tercera estrella de la "Albiceleste" luego de 36 años.El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, celebró este lunesla continuidad de Lionel Scaloni al frente del seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022 con mensajes publicados en las redes sociales.“Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva”, publicó Tapia en su cuenta oficial de Twitter, junto con una foto en compañía del propio Scaloni, en la antesala de los premios The Best de la FIFA, en Paris.“Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, agregó Tapia.De esta manera, el titular de la AFA manifestó su satisfacción por la extensión del vínculo de Scaloni hasta 2026, año del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá, luego de largas conversaciones que siguieron al título logrado en Qatar 2022.