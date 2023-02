Omar Plaini es el nuevo presidente de Los Andes

Plaini, nuevo presidente de Los Andes

#Institucional El Club Atlético Los Andes comunica que, en las elecciones realizadas en el día de la fecha, la Lista 10, encabezada por Omar Plaini se impuso por sobre la Lista 1, liderada por Horacio Unia.



Resultados:

Lista 10: 717 votos (66,08%)

Lista 1: 369 votos (33,91%) pic.twitter.com/RKsRakO5l8 — Club Los Andes (@clublosandes) February 27, 2023

Omar Plaini: "Comienza una nueva etapa

Omar Plaini, dirigente sindical del gremio de Canillitas y senador provincial bonaerense, se convirtió en el nuevo presidente del Club Atlético Los Andes tras ganar ayer las elecciones para la renovación de autoridades, anunció la institución de Lomas de Zamora, que juega en la Primera B del fútbol argentino."El Club Atlético Los Andes comunica que, en las elecciones realizadas en nuestra entidad, la Lista 10 -encabezada por Omar Plaini- se impuso por sobre la Lista 1, liderada por Horacio Unia", informó el club a través de su cuenta oficial de Twitter.La lista 10 del "Frente de Unidad CALA", encabezada por Plaini, sumó 717 votos (66%), mientras que la Lista 1, presentada por el oficialismo, alcanzó los 369 votos (33,91%) en los comicios realizados en el "Mil rayitas" de Lomas de Zamora.Plaini estará acompañado en la nueva conducción de Los Andes por los vicepresidentes Walter Morán y Daniel Molinari, y como secretario asumirá Ariel Cascone.En las elecciones de Los Andes participaron 1.086 socios, una cifra que conforma el 62% del padrón electoral."Ha sido una jornada trascendente e histórica para Los Andes, con gran participación de los socios que concurrimos a votar como nunca antes en la historia del club, y entre todos derrotamos a la lista del oficialismo, que no nos había dado la posibilidad de participar en las elecciones anteriores, y por eso había una conducción que no ejercía la democracia", dijo este lunes Plaini a Radio Télam."Comienza una nueva etapa, hay que despertar a este gigante dormido que es Los Andes. Y estamos muy agradecidos a todos los socios y las socias por su participación", agregó."De hecho, vamos desde este lunes con diez ideas en este mandato que vamos a ejercer por dos años. El principal objetivo será el fútbol profesional, porque como canta la hinchada, Los Andes ya estuvo en Primera. Y lo vamos a hacer con gente idónea y profesional", explicó Plaini."Las actividades deportivas, que son el corazón con el que late todos los días nuestra institución, con padres, coordinadores, chicos, chicas, mujeres y hombres, el alma de nuestro club, van a tener una especial atención", añadió.Plaini se refirió también a "Villa Albertina, que es nuestro predio, en donde vamos a volver a controlar el Consejo Directivo de nuestra institución para garantizar que todos los jugadores juveniles que están allí puedan algún día lucir la casaca del 'Mil rayitas' en primera"."Vamos a convocar también a los vitalicios, porque ellos son los que saben, los que conocen, son el eje de nuestra institución. La salud financiera va a ser de total transparencia y los socios y socias van a estar informados al día", destacó el dirigente sindical a Radio Télam.@audio@"Otro de los ejes estratégicos es el colegio, nuestro mayor orgullo, nuestro querido colegio, con docentes, padres y alumnos para determinar su política. Son 1.400 matrículas de un club pionero en la educación en la República Argentina", detalló.Plaini adelantó que "obviamente, van a ocupar un lugar los derechos humanos y las políticas de género, y no vamos a permitir ningún tipo de discriminación por ninguna razón que fuera"."Tenemos que poner de nuevo en alto la imagen de nuestra marca, nuestra marca es Los Andes y por lo tanto la vamos a poner en valor. Vamos a buscar auspiciantes para que este gigante dormido se despierte definitivamente, eso queremos para el Club Atlético Los Andes", enfatizó."Una vez más agradecemos a todos por la participación contundente que hubo ayer en el club y porque de nuevo se abren las puertas democráticas en nuestra institución. Porque el club es de los socios y de las socias", concluyó Plaini.