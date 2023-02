Katopodis destacó las 160 obras que se llevan adelante en universidades nacionales

Foto: Pepe Mateos (archivo).

“Lo más importante que esto implica es que muchísimos de estos chicos no tengan que emigrar, no tengan que irse a otras ciudades para para poder desarrollar sus carreras profesionales, que se puedan quedar” Gabriel Katopodis

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó este lunes que el Gobierno está llevando adelante “la inversión más importante en muchísimos años en universidades nacionales” y “creando las condiciones para tener el plan de obra pública más importante, seguramente en la historia” de la Argentina.“Estamos hablando de la inversión, seguramente más importante en muchísimos años en universidades nacionales: son más de 160 obras que se están llevando adelante en todo el país. No es una obra puntual en un centro de investigación, en una universidad”, expresó Katopodis a Télam Radio.El ministro remarcó que, describió el funcionario.Asimismo, expresó que “lo más importante que esto implica es que muchísimos de estos chicos no tengan que emigrar, no tengan que irse a otras ciudades para para poder desarrollar sus carreras profesionales, que se puedan quedar”.“Estuvimos en Ushuaia; en Merlo, San Luis; estuvimos en Posadas; en Florencio Varela; en Berazategui; en San Martín, provincia de Buenos Aires; y vamos a estar en Rosario; en Merlo, provincia de Buenos Aires; y en Corrientes”, precisó Katopodis, quien subrayó que “lo paradójico es que el presidente de la Nación inauguró en cuatro días más obras en universidades que el macrismo en cuatro años”.Reiteró que el Gobierno efectúa “la inversión en obras en universidades más importante en muchísimo, muchísimos años, lo cual habla de cómo estamos encarando 2023, cuarto año consecutivo de obra pública ininterrumpida”, y destacó a este año “como el de más obra pública en la Argentina”., remarcó el ministro.Por último, consideró que la Argentina “tiene una oportunidad enorme”, porque afirmó que se están “sentando las bases para para poder desarrollar plenamente un modelo productivo”.