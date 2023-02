Al menos dos muertos por ataques rusos con drones en Ucrania

Los militares rusos utilizaron 14 drones kamikaze para perpetrar el ataque / Foto: Genérica.

Las autoridades ucranianas informaron este lunes quecontra la ciudad occidental ucraniana de Jmelnitski, uno de ellos un trabajador de los equipos de rescate.Así lo informó en su cuenta de Telegram el alcalde de la ciudad, Oleksander Simchishin, quien indicó a primera hora que una persona había muerto, otras cuatro habían resultado heridas y varios edificios resultaron dañados por los ataques rusos, mientras los trabajos para combatir los incendios provocados por la embestida continuaban.El gobernador de la ciudad, Serhiy Gamalii, en tanto, indicó que "desafortunadamente,"."Los doctores no han podido salvar la vida de otro héroe, un rescatista. Condolencias a los familiares y amigos del fallecido", manifestó.Durante la noche, los militares rusos han utilizado 14 drones kamikaze -de fabricación iraní según los aliados de Kiev-, de los cuales, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.Las autoridades rusas, en tanto, anunciaron la detención de dos personas en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea, sospechosos de colaborar con los servicios de Inteligencia de Ucrania.El Servicio Federal de Seguridad (FSB) indicó que los detenidos están acusados de "colaborar con los servicios de Inteligencia extranjeros" a través de laAmbos "establecieron contacto de forma proactiva con los servicios especiales ucranianos para entregar datos sobre ubicaciones del Ministerio de Defensa ruso a cambio de compensaciones económicas" asegura el FSB, según informa la agencia de noticias Europa Press.El FSB subrayó que la entrega de esta información "podría dañar las capacidades de defensa del Estado", antes de especificar que sólo uno de ellos pudo enviar estos datos,, si bien no lo logró, según informó la agencia rusa de noticias Interfax.El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, por su parte, aseguró que Occidente ha fracasado en sus intentos de "aislar" e "incluso desmembrar" a Rusia."Quiero destacar que no solo frustramos los planes de Occidente para aislar e incluso desmembrar a Rusia, sino que tambiénde los miembros de la comunidad internacional", dijo el jefe de la diplomacia rusa.La ciudad de Jerson, un puerto importante ya que está situado a orillas del mar Negro y del río Dniéper que ha sido centro de los combates en varios momentos del conflicto, fue objeto de bombardeos rusos, según denunció RBC-Ucrania.En la ciudad del sur ucraniano el domingodurante un ataque del ejército de Moscú.