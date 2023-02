La Cámara de Diputados busca aprobar el proyecto de moratoria previsional

Jubilados y organizaciones sociales se movilizarán al Congreso para pedir la aprobación del proyecto / Foto: Cris Sille.

Debate El debate de la moratoria previsional había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

El proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado beneficiaría a unos 800.000 trabajadores / Foto: Cris Sille.

Más que números

Diputados intentará también aprobar la digitalización de las historias clínicas / Foto: Cris Sille.

Jubilados al Congreso

Proyecto El proyecto de moratoria previsional fue presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y cuenta con media sanción desde el 30 de junio pasado.



La norma establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

El Frente de Todos (FdT) buscará este martes sesionar en la Cámara de Diputados paray el que establece la digitalización de las historias clínicas, en un plenario que destrabará la agenda de convocatoria a sesiones extraordinarias en el último día de ese período.La sesión, prevista para las 10,30, se realizará un día antes de la presencia del presidente Alberto Fernández en el Parlamento para inaugurar el 141 período ordinario de sesiones ordinarias.El primero de los proyectos contemplados en la convocatoria a la sesión impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, estableceque no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.Para avanzar con la sesión, el FdT, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema hasta que el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.Fuentes parlamentarias adelantaron que la principal bancada opositora recién ingresaría al recinto una vez que el FdT y sus circunstanciales aliados consigan las 129 presencias que permitan habilitar el inicio de la sesión.Para alcanzar ese número, desde la bancada oficialista; los cuatro del interbloque Provincias Unidas (referenciados en los gobiernos provinciales de Misiones y Río Negro) y con al menos cuatro de los ocho integrantes del interbloque Federal.Desde este último espacio colaborarían con el desarrollo de la sesión los bonaerenses de Identidad, Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez, y los dos socialistas santafesinos, Mónica Fein y Enrique Estévez.La sesión del martes se dará en el marco deque buscan visibilizar la importancia de que se apruebe la ley, y que será el correlato del "abrazo al Congreso" realizado el miércoles pasado en el mismo sentido.El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión.Ese dictamen contó con ely con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.En tanto, el proyecto de historias clínicas, que el martes perdería estado parlamentario si no es aprobado por la Cámara Baja, es motorizado en Diputados por la presidenta de la comisión de Salud, la socialista Mónica Fein.