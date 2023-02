Increíble derrota del seleccionado argentino: afuera del Mundial frente a Dominicana

Prigioni: "Va a doler mirarlo por televisión"

El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Pablo Prigioni, aseguró que la derrota de este domingo por 79 a 75 ante República Dominicana en Mar del Plata, que dejó sin mundial al equipo albiceleste, es "un golpe durísimo" y que "va a doler mucho mirarlo por televisión".



Prigioni analizó que la Argentina no supo "tener tranquilidad" para estirar la diferencia y sellar el triunfo, en un encuentro que parecía controlado hasta el cierre del tercer cuarto.



"Creo que por muchos momentos pensamos que lo teníamos controlado y no fuimos capaces de tener tranquilidad para mantener la diferencia o abrir el partido", señaló.



En ese sentido, el DT cordobés subrayó que se cometieron "muchos errores" y muchas pérdidas "jugando muy apresurados".



"Nos quedamos cortos. A masticar este sabor amargo. Es un golpe muy duro. Podríamos haber terminado el tercer cuarto un poquito mejor. Tuvimos muchas veces opción de anotar canastas fáciles y mantener la diferencia", señaló.



Consideró que la arremetida de Dominicana en el cierre afectó anímicamente al equipo, que no supo sobreponerse y asegurar el resultado.



"Cuando se pusieron por delante no tuvimos anímicamente la fortaleza necesaria. Jugaron con la parte mental. Se llevaron un partido que trabajaron, con un poco de ayuda nuestra se llevan un partido que define mucho", dijo.



Prigioni apuntó que Argentina no quedó fuera del mundial solo por esta derrota en el Polideportivo Islas Malvinas marplatense, sino que "es una clasificación larga, son 12 partidos y hemos cometidos errores".



"Asumo toda la responsabilidad", expresó, y dijo que "no es momento para hacer comentarios" sobre el futuro o su continuidad o no al frente del equipo.