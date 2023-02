Alberto Fernández: "Más universidades, más igualdad de oportunidades"

"Estamos acercando la educación pública al pueblo", dijo el mandatario.

El presidentedestacó este domingo la inauguración de seis obras de infraestructura que se pusieron en marcha en el marco de lay destacó la importancia de dar "igualdad de oportunidades" a través de la educación., afirmó el Presidente en un tuit que publicó junto a un video donde recorre la inauguración de "seis obras de las 167 del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria que llevamos adelante en todo el país".Fernández inauguró obras en las universidades nacionales Arturo Jauretche y de San Martín, ambas en provincia de Buenos Aires; de Misiones; de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ; y de Los Cómechingones, en San Luis., dijo y repasó fragmentos de sus discursos inaugurales, en los que aseguró: "Cuantas más universidades florezcan, más igualdad vamos a poner en la Argentina, porque lo que vamos a estar haciendo es acercando la educación a cada habitante".El mandatario"Dar igualdad de oportunidades es lo que hace falta", subrayó y añadió: "Para que haya igualdad de oportunidades, necesitamos que proliferen muchas escuelas, muchos colegios, mucho la educación técnica, mucho la ciencia, mucho la universidad"."Nosotros estamos desarrollando", detalló el jefe de Estado.Fernández aseveró que "hay una campaña permanente de convencernos que somos un pueblo de cuarta, que no tenemos futuro, que los hijos de los obreros no pueden estudiar, que la pobreza llegó y no hay solución"."Yo creo que tenemos un pueblo maravilloso. Creo que tenemos un país increible. Por una Argentina a la cabeza del mundo en la cabeza de todos los argentinos", finalizó.