"Problemas técnicos" demoran el escrutinio de las elecciones en Nigeria

Los comicios se celebraron este sábado en Nigeria

En estas elecciones se decide al reemplazante del presidente saliente Buhari

La Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria (CNEI) dijo este domingo que el retraso en la publicación de los resultados oficiales de las elecciones generales del sábado es completamente normal y se debe a las condiciones técnicas del sistema., Festus Okoye, citado por el diario nigeriano Vanguard.El recuento de votos había comenzado el sábado sin favorito claro entre los tres candidatos principales para dirigir al país más poblado de África, atravesado por una grave crisis económica y de seguridad., añadió.Okoye subrayó además que todos los resultados están bien resguardados dentro del Sistema Bimodal de Acreditación de Votantes (BVAS) aunque no se hayan volcado todavía en el portal de resultados de la CNEI.Se trata de un problema de carácter técnico y "no hay ninguna intrusión ni sabotaje de nuestros sistemas"."Nuestro equipo técnico está trabajando diligentemente para resolver todos los problemas pendientes. Los usuarios del sistema han notado ya mejoras desde anoche", garantizó, según la agencia de noticias Europa Press.Tampoco se conocen los datos de participación entre los 87 millones de empadronados, en un país con altas tasas de abstencionismo. En las presidenciales de 2019, solo votó el 33% de los inscriptos.El vocero puso en valor la preocupación expresada por varias personalidades y las "sugerencias" recibidas."Es importante evitar declaraciones y acciones que puedan 'calentar' la política o fomentar la animadversión contra la Comisión", apuntó.Por otra parte,La oposición denunció irregularidades generalizadas y actos de violencia contra interventores y simpatizantes de los partidos opositores, por lo que anunció que recurrirá en los tribunales los resultados de las elecciones.Por primera vez desde la instauración de la democracia en 1999, la contienda electoral celebrada este sábado, con tres candidatos fuertes, podría dirimirse en una segunda vuelta.El mandatario saliente, Muhammadu Buhari, de 80 años, desde hace ocho en el poder y cabeza de un golpe militar en los 80, no pudo presentarse debido a que la Constitución limita el ejercicio del cargo a dos mandatos.La segunda vuelta -si se confirma- se realizará en un lapso de 21 días tras el anuncio de los resultados.