Rita Segato: "Si ninguna revolución llegó a destino es porque ninguna tocó al patriarcado"

La escritora y antropóloga argentina,, aseguró este domingo que "si ninguna revolución hasta hoy llegó a destino" es porque ninguna derribó al patriarcado y "sin tocar en esa baldosa, no se llega a destino jamás", al cerrar el Encuentro Internacional Feminista (EIF 2023) en Madrid junto a la ministra española de Igualdad, Irene Montero, y a la activista feminista y esposa del presidente de Chile, Irina Karamanos.dijo Segato durante su participación en la mesa "Feminismo y mujeres en la disputa por el poder" realizada este mediodía en la Universidad Complutense de Madrid, como corolario del encuentro organizado por la cartera liderada por Montero e iniciado el pasado viernes.La escritora comenzó diciendo que "más importante que el poder, es la influencia" si lo que se quiere es "cambiar el mundo", que siempre se buscó a partir de la adquisición de "parcelas de poder, como por ejemplo, el Estado"., aseguró.Por otro lado, al hacer referencia a la desigualdad social más en general, Segato afirmó que "hablar de desigualdad ya es insuficiente, porque hoy no hay un problema de desigualdad sino de 'dueñidad', de 'lordship', de adueñamiento, como si fuera una gran refeudalización" del mundo."El grado dees tan grande que en realidad lo que tenemos es una '', una '', una '', y una ''", subrayó.Agregó que "en total eso suma, de la justicia porque en el fondo esa gran concentración de riqueza esa una gran concentración de poder sobre la vida y la muerte que muchas personas se niegan a ver".Por otro lado, la antropóloga advirtió sobre la "expansión" de este paraestado, "es una consecuencia natural e inevitable de la gran, volátiles, sino también decomo "lo vivimos nosotros, por ejemplo, en la" argentina.Por su parte, la ministra de Igualdad,, lamentó que a las mujeres, pero ensalzó que el movimiento feminista "está siendo el principal impulso democrático del mundo entero"."Este Encuentro contribuyó a vernos afectadas por pensamientos que no son cómodos o no habíamos escuchado antes. La apuesta de los feminismos tiene una aspiración de transformación civilizatoria, de sentirnos afectadas por lo que le pasa al resto", afirmó a su turno Karamanos.Además de Segato, Argentina estuvo representada por otras destacadas personalidades como la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.