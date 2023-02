Regreso a clases con foco en la conmemoración de los 40 años de democracia

El regreso a clases, una fecha inolvidable para los más chicos.

El 1 de marzo arrancarán las clases en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Jujuy, La Pampa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, y en La Rioja el jueves 2 de marzo.

Alumnos y alumnas del nivel inicial, primario y secundario de cinco provincias y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) comienzan este lunes el ciclo lectivo 2023, mientras que entre el 28 y el 3 de marzo lo harán el resto de las jurisdicciones, en las que se promoverá en los más de 64.000 establecimientos educativos contenidos pedagógicos para conmemorar los 40 años de democracia en la Argentina.y un total de 600.000 alumnos y alumnas de todos los niveles educativos obligatorios comenzarán las clases mañana y las finalizarán el 22 de diciembre. Fuentes de la cartera educativa indicaron a Télam que del total ya comenzaron a principios de febrero el curso de adaptación "unos 20.000 chicos y chicas de primer año del secundario".con movilización para mañana, al rechazar un nuevo ofrecimiento paritario.La medida de fuerza incluirá una movilización a las 12 hacia la Jefatura de Gabinete de Ministros, ubicada en avenida Presidente Roca 782.anunció hace unos días que las escuelas de todo el país promoverán contenido pedagógico para conmemorar durante todo el ciclo lectivo 2023 los 40 años de democracia en la Argentina.La resolución del Consejo Federal de Educación (CEF) estableció que las acciones para conmemorar y celebrar los 40 años de democracia se llevarán adelante tomando algunas fechas claves como el 24 de marzo, 2 de abril, 25 de mayo, 30 de octubre, 10 de diciembre, entre otras.También, en tanto el nivel de educación superior no universitario lo hará el 13 de marzo.El receso invernal será del 10 al 21 de julio y el ciclo lectivo concluirá el 27 de diciembre en todos los niveles, mientras que en el nivel superior no universitario cerrará el año el 2 del mismo mes.Enel período lectivo arrancará mañana y finalizará el viernes 22 de diciembre, mientras que el receso de invierno será del 10 al 21 de julio.También enlos alumnos y alumnas volverán a las aulas mañana hasta el 19 de diciembre y tendrán el receso invernal desde el 10 hasta el 21 de julio.Eniniciarán el período lectivo 520.000 estudiantes hasta el 22 de diciembre, y Formosa hasta el 20.tendrán vacaciones de invierno del 10 al 21 de julio. El ministro de Educación de Formosa, Luis Basterra, sostuvo la semana pasada que "el objetivo es cumplir los 190 días de clases que establece la Ley Nacional de Educación".En esa provincia, la secretaria gremial de Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño, afirmó que este lunes a las 8 realizarán una conferencia de prensa para anunciar lo resuelto por el gremio que tiene como eje principal el insistente pedido de paritarias al Gobierno provincial, y anticipó que habrá paro docente los días 1 y 8 de marzo, este último en acompañamiento al Día Internacional de la Mujer.Por su parte, José Thomas, director General de Escuelas en Mendoza, destacó que "de los 1.350 edificios educativos que hay en Mendoza, estamos mejor que en diciembre; hay 250% más de presupuesto que el año pasado".Enno comenzarán las clases mañana como estaba previsto porque la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) decidió la realización de un paro de 72 horas tras el rechazo a la "propuesta salarial" para 2023 del gobierno provincial.Los 822.461 alumnos y alumnas enempezarán las clases el martes y no mañana a raíz de un paro y movilización convocado por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) en reclamo de "salarios justos".Los alumnos que comienzan el primer curso de los niveles primario y secundario volvieron en territorio cordobés a las aulas el 23 y 24 de febrero para realizar un período de adaptación.En, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) anunció para este lunes un paro de 24 horas en demanda de "recomposición salarial". Las clases en esa provincia concluirán el 21 de diciembre y el receso invernal será del 17 al 28.En, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) -gremio mayoritario- convocó a un paro por 48 horas en rechazo a la oferta salarial oficial del 4% retroactiva a enero, en tanto la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) por lo hizo 24 horas.Por esta razón, las clases no comenzarán mañana en ese distrito cuyo calendario escolar indica que el ciclo lectivo concluirá el 20 de diciembre. Adosac exige que la oferta “sea mejorada en función al costo de la canasta básica total en la Patagonia” y además que “se retrotraiga la jornada extendida completa en toda la provincia, por inconsulta, carente de todo consenso y apertura pedagógica”.Amet resolvió paro total para este lunes para exigir “que de manera urgente se liquide en los haberes próximos de los trabajadores la propuesta salarial aceptada por este sindicato el 22 de febrero”, informaron a Télam fuentes gremiales., por su parte, dará inicio al período lectivo el martes 28 febrero y concluirá al 22 de diciembre, mientras que las vacaciones de invierno serán del 10 al 21 de julio.El ministro de Educación de, Juan Pablo Lichtmajer señaló que "todo el esfuerzo está puesto en el 1 de marzo, el inicio de clases es la tarea más importante que tenemos".En la provincia dela Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé) y Sadop, que representa a las escuelas privadas, declararon el "no inicio de clases" para el 1 y 2 de marzo en rechazo a la propuesta paritaria.De esa manera, el ciclo lectivo se iniciará en Santa Fe el viernes 3 del próximo mes. Está previsto que las clases finalicen el 22 de diciembre, y las vacaciones de invierno se desarrollen entre el 17 y el 28 de julio.En el caso deque cuenta con 241.000 estudiantes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó a un paro para el miércoles por el comienzo del juicio en la causa Fuentealba II contra 8 policías imputados por su intervención el día que asesinaron al maestro Carlos Fuentealba en esa provincia y las escuelas públicas arrancarán las clases el jueves 2 y no el 1 como indica el calendario., el Consejo General de Educación, presidido por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, aprobó el Calendario Escolar 2023 que indica que las clases se darán del 1 de marzo al 26 de diciembre y el receso de invierno será entre el 17 y el 28 de julio.En cuanto a la Educación Superior, la actividad educativa será entre el 13 de marzo y el 24 de noviembre y los jardines maternales del 1 de febrero al 29 de diciembre.La decisión de llevar adelante un calendario con 190 días clases fue tomada en octubre de 2021 en la 112° asamblea del CFE, presidida por el ministro Jaime Perczyk, con el objetivo de "priorizar los aprendizajes afectados por la pandemia de Covid-19 y la recuperación de los tiempos escolares".Enlas clases escolares comenzarán el 1 de marzo y se extenderán hasta el 15 de diciembre.En esa provincia hay 43.000 alumnos en el nivel inicial, en el primario 140.000, y en el secundario 77.500.Las autoridades señalaron que continúa con plena vigencia la extensión horaria en establecimientos educativos del nivel primario que consiste en una jornada escolar de 5 horas 15 minutos.Catamarca y La Rioja concluirán el período lectivo el 15 de diciembre, Chaco el 22, La Pampa el 19, Misiones y San Juan el 22, Tierra del Fuego el 20, y Tucumán el 18.