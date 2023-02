Denuncian control absoluto del Congreso en la institucionalidad de Perú

El Congreso de Perú cada vez gana más poder

Los miembros del TC fueron reemplazados en su mayoría el año pasado por el actual Congreso

La crisis política de Perú se agravó esta semana por fallos del Tribunal Constitucional (TC) que, según expertos, rompen el equilibrio de poderes, un pilar básico de la democracia, para entregarle mayores potestades al Congreso, incluido el manejo de los entes electorales., expresidenta de ese tribunal., coincidió la abogada y analista políticaUn fallo del TC, seis de cuyos siete miembros fueron elegidos el año pasado por el actual Congreso en un proceso muy polémico en el que se acusó a la derecha dura de imponer a sus candidatos con el aval de un sector de la izquierda, establece que el Poder Judicial ya no podrá actuar sobre las decisiones de los parlamentarios.Hasta ahora era posible que los jueces detuvieran una acción del Congreso mientras se aclarara su constitucionalidad. Las nuevas disposiciones no solo lo impiden, sino que establecen castigos para magistrados que pretendieran intervenir.Otra decisión controvertida del TC es que el Congreso sí puede, a diferencia de lo que ocurre actualmente, destituir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los tres organismos que intervienen en la realización de elecciones.Los sectores de derecha del Congreso tienen explícitamente en su mira al presidente del JNE, Jorge Luis Salas, y al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quienes acusan, sin prueba y contra la opinión de las misiones de observadores nacionales y extranjeras, de “fraude” para permitir el triunfo del expresidente Pedro Castillo en las elecciones de 2011.Hasta ahora, sin embargo, los parlamentarios no han podido actuar contra Salas o Corvetto, porque la Constitución, “sabiamente” en palabras de Ledesma, dejaba al JNE, la ONPE y la Reniec fuera del alcance del Legislativo.En entrevista con el diario La Repúblicaen su programa de televisión online., quien, como fiscal, logró en 2007 la condena a 25 años de cárcel para el expresidente Alberto Fujimori.Analistas coinciden que las decisiones del TC, cuyos miembros supuestamente están pagándole al Congreso el “favor” de haberlos designado, apuntan a consolidar un sistema de control para el actual período y los siguientes.señaló el analista, agregó Tuesta en su programa de radio online.Para el analista,, pues con este TC, con la Fiscalía General, la presidencia del Poder Judicial, la Controlaría y posiblemente pronto con la Defensoría del Pueblo -ahora en interinato-, tiene todos los resortes de protección.Para el sociólogoque, según él, está formado por “(el primer ministro, Alberto) Otárola, el ala más limeña, pituca (adinerada), racista y desconectada de la élite política tradicional y las Fuerzas Armadas”.Monge también situó dentro de ese escenario al proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso para aumentar las penas para quienes participen en protestas que puedan derivar en violencia.Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada este domingo,La misma medición indica que, cuando vence su período original., a pesar de que varios parlamentarios aseguran estar a favor.Las protestas contra el Gobierno y el Congreso han dejado 59 civiles y un policía muertos desde que Castillo fuera destituido el 7 de diciembre y reemplazado por la vicepresidenta, quien, en lugar de asumir como gobierno de transición y anunciar comicios, dijo que seguiría hasta 2026, aunque ahora asegura que está de acuerdo con recortar el mandato.