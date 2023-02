Carnaval: Las murgas denunciaron "censura" por parte del Gobierno porteño

"Así fue como Saavedra, un barrio con tradición histórica de carnaval, se quedó sin festejos", precisó Mariño.

Delegados y directores de las murgas porteñas, al ser suspendidos de manera "arbitraria" por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la vez quey se declararon en "estado de alerta", en el último día de los festejos.La postal de los festejos en la Avenida de Mayo del martes feriado de carnaval contrasta con la invisibilidad que sufrieron cuatro corsos del circuito histórico porteño, al ser suspendidos de manera "arbitraria" por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), sin dar explicaciones a sus protagonistas, señalaron los voceros de las murgas.A mediados de febrero, en pleno carnaval, las y los delegados quese enteraron por WhatsApp que el Ministerio de Seguridad porteño "sugería" a la cartera de Espacios Públicos la suspensión de dos corsos del barrio de Saavedra, y un tercero de Piedrabuena."Fue una decisión totalmente arbitraria, sin comunicar a las partes, que habíamos conformado la mesa de negociación, después de todo un año de trabajo en conjunto. Ni siquiera nos convocaron a una reunión de emergencia ante semejante decisión de cerrar los corsos", señaló en diálogo con Télam"La excusa fue que se habían producido situaciones de violencia durante la semana en lugares cercanos a donde se iban a desarrollar los corsos días después y, por consiguiente, no podían garantizar la seguridad".Por su parte,y delegado de la Comisión de Carnaval, manifestó: "Es inédito que en medio del carnaval se suspendan tres corsos. En 25 años nunca pasó"."Además, no fue lo que se acordó en la mesa de negociación. A pesar de que el GCBA había propuesto reducir el circuito a 11 corsos, como fue durante la pandemia, finalmente acordamos la presentación de los 35 que existen en la ciudad", aclaró el delegado."Creemos que, enfatizó.Mariño y Fiscina denunciaron las suspensiones en cada uno de los escenarios en los que se presentaron en los últimos días y lo seguirán haciendo este fin de semana, ya que, según dijeron, "están usando la misma metodología para cerrar el corso de Barracas".Para ambos,, tanto estas acciones como las declaraciones del diputado Ricardo López Murphy, de recortar el "gasto superfluo" que demandan las murgas, "son parte de una campaña sucia".En ese sentido, mencionó el tuit del diputado Ricardo López Murphy: "Razones para que CABA deje de financiar a corsos: son un gasto superfluo, cortan las calles, molestan a los vecinos y, como si fuera poco, son utilizados para bajar línea política kirchnerista. Basta de financiar tonterías.A esto se suma la encuesta que Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lanzó por Twitter la semana pasada, en la que preguntó a las y los porteños si"Están en campaña y aprovechan el momento para sensibilizar a gran parte de su electorado.", apuntó Fiscina."Además, hay que recordarle que el festejo de carnaval es Patrimonio Cultural de la Ciudad desde 1997 y que las murgas estamos reconocidas" por ordenanza 52.039 de ese año, indicó.El artículo 3° de esa norma indica que el Gobierno local "promoverá la organización de corsos en los barrios donde las asociaciones / agrupaciones artísticas de carnaval desarrollen sus actividades para lo cual se dispondrá de una partida presupuestaria específica en elAl respecto, en 2004, con el fin de regular aquella ordenanza, la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura de CABA, creó el programa Carnaval Porteño, y dentro de él, la Comisión de Carnaval, que tiene cuatro delegados que representan a las murgas., que la dictadura había prohibido en 1976, y dijeron que "en el trasfondo hubo mucha lucha en la calle, fue un logro de las murgas recuperar el carnaval en la Ciudad"."Hoy tenemos que festejar que haya murgas que, a 40 años de democracia, sigan cantando y reivindicando a los 30 mil desaparecidos, o que no olviden. Son heridas sociales que no han terminado de cicatrizar por la impunidad y la falta de justicia", enfatizó Mariño.Un ejemplo de ello es el de, quienes año tras año cantan la Oda a Perón y, hacia el final, reivindican a Evita, a Perón, a Néstor, a Cristina y a los "30 mil", que fue criticada por López Murphy en su tuit."Oligarca caballero prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión, ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación", canta esa murga.y nosotros la cantamos desde hace 10 años. No hay nada nuevo", contó a Télam Ángel Fontana, director de la murga Los Fantoches de Villa Urquiza."Hacemos una crítica ´picarezca´, porque nos gusta la diversión. Buscamos que la gente se contagie con nuestro canto y baile. Sabemos que cada cual tiene su ideología. Nosotros somos peronistas. Salimos con la murga desde 1933. Yo empecé a los 4 años y ahora tengo 65. Cuatro generaciones de murgueros", rememoró.Como argumentó Mariño,. Eso no quiere decir que las murgas no tengamos compromiso social, al contrario, las y los murgueros somos ciudadanos de a pie que padecemos a diario las medidas políticas que toman otros"."Hay que agregar que el subsidio alcanza solo para costear el 25 % del total de los gastos que tenemos las murgas", afirmó el murguero. Por eso las murgas son autogestivas. Durante todo el año realizan distintas actividades, desde rifas hasta eventos y shows para juntar los recursos que utilizarán en febrero, cuando se celebra el carnaval.Mariño destacó: "Las murgas estamos en estado de alerta, sin perder la alegría y la fuerza que nos caracteriza", y concluyó:Por lo pronto, las y los delegados convocaron a todas las murgas porteñas a una asamblea extraordinaria para el mañana, donde consensuarán un plan de acción.