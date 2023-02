El Presidente y el FdT recordaron la figura de Néstor Kirchner

Foto: Daniel Luna.

Nunca se fue. Vive en todos nosotros con su fuerza y sus convicciones, que aún hoy nos empujan a resignificar la política para transformar la vida de nuestro pueblo.

#NéstorCumple pic.twitter.com/WZf0Mmjp2P — Alberto Fernández (@alferdez) February 25, 2023

Hoy cumplirías 73 años, Néstor querido. Te recordamos y extrañamos todos los días.

Militamos todos los días para hacer realidad tus sueños, que son los nuestros. #NestorCumple pic.twitter.com/3oMwO6Mo6N — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) February 25, 2023

Néstor Kirchner: una energía imparable.#NestorCumple

Vamos Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/LQnMRc22Vr — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) February 25, 2023

Que Dios te bendiga, querido amigo… pic.twitter.com/TJngvLrMa1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 25, 2023

Amigo y compañero, Néstor eterno en el corazón del Pueblo ✌🏻 #NestorCumple#NestorSiempre pic.twitter.com/gK7qrV3ClZ — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) February 25, 2023

¡Te recordaremos siempre Néstor querido!



Mil gracias por tu ejemplo, por tu lucidez y tu valentía. Somos ese pueblo que junto a vos y junto a Cristina, supo levantar las banderas de la política, y así volver a creer que los días más felices son y serán peronistas.



¡NÉSTOR VIVE! pic.twitter.com/l0MS9vCoc8 — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) February 25, 2023

Vino a proponernos un sueño y cumplió.



Por eso hoy homenajeamos a un militante incansable, que con compromiso y coraje elevó las banderas históricas de nuestro movimiento.#NéstorCumple🐧❤️ pic.twitter.com/8S03R4L5eQ — Partido Justicialista (@p_justicialista) February 25, 2023

NATALICIO DE NÉSTOR KIRCHNER



A 73 años de su nacimiento, homenajeamos al hombre que devolvió la esperanza de un futuro mejor a los argentinos. pic.twitter.com/mRIvDto1LC — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) February 25, 2023

Hoy cumpliría 73 años el presidente que logró que toda una generación volviera a soñar. El hombre que no claudicó ante las adversidades y trabajó incansablemente, con gran coraje y decisión política, para cumplir los sueños de cada argentina y argentino. pic.twitter.com/fBWAnqaXKk — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) February 25, 2023

Hoy cumpliría 73 años Néstor Kirchner, quien con sus convicciones y su constancia reconstruyó nuestro país.



Seguimos en el rumbo que nos marcaste, al lado de las y los trabajadores, de cada una y uno de los bonaerenses.



Te recordamos siempre con una sonrisa.#NéstorCumple pic.twitter.com/cNJMaTE4e5 — Verónica Magario (@magariovero) February 25, 2023

❤️ • Cuando hay afecto, cuando hay valentía, cuando hay coraje y cuando hay audacia, todo es posible. #VolverANéstor. pic.twitter.com/RvKuYctaJP — La Cámpora (@la_campora) February 25, 2023

"No les vengo a pedir que me sigan, les vengo a pedir que me ayuden a dar vuelta la taba, a reconstruir la Patria, a levantar la bandera, a reconstruir la identidad de la justicia, a vencer la pobreza y el desempleo, a recuperar la dignidad".#NéstorCumple ❤️ pic.twitter.com/JQSLC3qWPp — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 25, 2023

Néstor nos cambió la mirada política para siempre.



Convocó a la juventud a ser protagonista de un nuevo tiempo.



Logró que millones de argentinos/as recuperen la dignidad y la esperanza, sin dejar a nadie atrás.



Hoy continuamos su legado.



Gracias, compañero❤️#NéstorCumple pic.twitter.com/atr3Va7rfz — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) February 25, 2023

Debatimos y nos organizamos para defender la democracia porque sin Cristina no hay nada



Por el país, la provincia y el municipio que soñamos ☀️ pic.twitter.com/V5ZtkB8zha — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) February 25, 2023

La Cámpora lo recordó "con valentía y coraje, todo es posible" La agrupación política La Cámpora, que lidera el diputado Máximo Kirchner, recordó hoy al ex Presidente Néstor Kirchner en el día de su cumpleaños 73, con un mensaje en redes sociales en el que resaltan que “cuando hay afecto, valentía, coraje y audacia, todo es posible”.



En el marco del aniversario del natalicio del dirigente peronista patagónico fallecido en 2010, La Cámpora también acompañó su mensaje en Twitter con la publicación de un video con imágenes de Néstor Kirchner en diferentes actos públicos como gobernador de Santa Cruz y presidente de la Nación.



“Cuando hay afecto, cuando hay valentía, cuando hay coraje y cuando hay audacia, todo es posible”, dice la publicación de la agrupación kirchnerista, que utilizó el hashtag (etiqueta) “#VolverANéstor”, en una analogía con la frase histórica en el peronismo: ‘Volver a Perón’.



Esta frase fue dicha por el propio Néstor Kirchner en un discurso público, según se puede ver en el material audiovisual que acompaña la publicación.





#Néstor10años ♥️ pic.twitter.com/N0s7md19DZ — La Cámpora (@la_campora) October 27, 2020

“Estamos decididos, estamos con todo. Tenemos más ganas que ayer. Tenemos más fuerza que ayer. Y además hemos aprendido algo de ayer, que es no bajar nunca los brazos”, agrega.



Y continúa: “Parece una lucha imposible, parece una lucha lejana, por el contrario, para nosotros, nos sentimos con esa fuerza transgresora que los tiempos requieren no va a ser ni una misión imposible ni una tarea lejana, porque nos vamos a acercar con absoluta decisión porque estamos cansados de ver como se deciden las cosas en Argentina mirando solamente la televisión”.



En un mensaje que cobra actualidad en un contexto eleccionario, Kirchner señaló previo al 2003: “Queremos dejar de escuchar a la dirigencia porteña que todos los días nos quieren dar consejos y ni siquiera pueden gobernar la Capital Federal”. “Estamos decididos, estamos con todo. Tenemos más ganas que ayer. Tenemos más fuerza que ayer. Y además hemos aprendido algo de ayer, que es no bajar nunca los brazos”, agrega.Y continúa: “Parece una lucha imposible, parece una lucha lejana, por el contrario, para nosotros, nos sentimos con esa fuerza transgresora que los tiempos requieren no va a ser ni una misión imposible ni una tarea lejana, porque nos vamos a acercar con absoluta decisión porque estamos cansados de ver como se deciden las cosas en Argentina mirando solamente la televisión”.En un mensaje que cobra actualidad en un contexto eleccionario, Kirchner señaló previo al 2003: “Queremos dejar de escuchar a la dirigencia porteña que todos los días nos quieren dar consejos y ni siquiera pueden gobernar la Capital Federal”.

El presidente Alberto Fernández destacó este sábado la figura del expresidente Néstor Kirchner al afirmar que "vive en todos nosotros con su fuerza y sus convicciones" al conmemorar el aniversario 73 del natalicio del exmandatario con un video publicado en sus redes sociales."Nunca se fue. Vive en todos nosotros con su fuerza y sus convicciones, que aún hoy nos empujan a resignificar la política para transformar la vida de nuestro pueblo", expresó Fernández en su cuenta oficial de la red social Twitter.El mensaje fue acompañado por un video de algunos momentos destacados del expresidente donde también aparece el actual mandatario, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Abuelas de Plaza de Mayo y militantes que saludan al dirigente.El material audiovisual está musicalizado con la canción "Abre tu mente" del compositor argentino Gustavo Santaolalla.En tanto, dirigentes de los distintos espacios que conforman el Frente de Todos (FdT) coincidieron en reconocer la figura del expresidente fallecido Néstor Kirchner, a cumplirse el aniversario 73 de su nacimiento.Bajo el hashtag, todos los sectores de la coalición oficialista se mostraron coincidentes a la hora de resaltar las virtudes del dirigente patagónico y apelaron a esa memoria para marcar el camino de cara a las elecciones de este año.A minutos de comenzar el día en que Néstor Kirchner hubiese cumplido 73 años, su esposa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, publicó un emotivo video : “Comparto acá también el video que subió Flor a su cuenta de Instagram. Recuerdos del amor”.En su cuenta de Twitter, elpublicó: “Hoy cumplirías 73 años, Néstor querido. Te recordamos y extrañamos todos los días. Militamos todos los días para hacer realidad tus sueños, que son los nuestros”.Por su parte, elescribió: “Néstor Kirchner: una energía imparable. La mejor forma de homenajearlo es militar por una Argentina grande, inclusiva y federal, caminando siempre al lado de las y los trabajadores, productores y jubilados”.El, señaló: “Que Dios te bendiga, querido amigo…”, mientras que el, manifestó: “Amigo y compañero, Néstor eterno en el corazón del pueblo”.A su turno, la, afirmó: “¡Te recordaremos siempre Néstor querido! Mil gracias por tu ejemplo, por tu lucidez y tu valentía. Somos ese pueblo que junto a vos y junto a Cristina (Fernández de Kirchner), supo levantar las banderas de la política, y así volver a creer que los días más felices son y serán peronistas”.El, que conduce el presidente Alberto Fernández, homenajeó al expresidente y señaló que "vino a proponernos un sueño y cumplió. Por eso hoy homenajeamos a un militante incansable, que con compromiso y coraje elevó las banderas históricas de nuestro movimiento".También eldestacó que Néstor Kirchner “fue el hombre que devolvió la esperanza de un futuro mejor a los argentinos”.Para el, “la mejor forma de recordar a Néstor, es continuar con su legado y luchar por defender los ideales que toda la vida abrazó”.La, señaló: "Seguimos en el rumbo que nos marcaste, al lado de las y los trabajadores, de cada una y uno de los bonaerenses".En esa línea, la, sostuvo que “otro 25 de febrero que recordamos a quien vino a demostrarnos que con decisión política, militancia y convicciones podemos transformar las cosas. Tu ejemplo es y será siempre una bandera”.El, citó una frase de Néstor Kirchner: “No les vengo a pedir que me sigan, les vengo a pedir que me ayuden a dar vuelta la taba, a reconstruir la Patria, a levantar la bandera, a reconstruir la identidad de la justicia, a vencer la pobreza y el desempleo, a recuperar la dignidad”., afirmó que “Néstor nos cambió la mirada política para siempre. Convocó a la juventud a ser protagonista de un nuevo tiempo. Logró que millones de argentinos recuperen la dignidad y la esperanza, sin dejar a nadie atrás. Hoy continuamos su legado”.El, escribió: “Tu ejemplo, nuestra lucha y acá estamos defendiendo tu legado. Sin Cristina no hay Nada”.En esa misma línea, el, publicó un discurso de Néstor Kirchner en el que afirma que “Cristina tiene el racionalismo de la inclusión, de la equidad, de la justicia y por eso está al lado del pueblo y al frente de la lucha de la distribución del ingreso”, y en otro tuit: "Si Néstor los viera...".También el, publicó: “Nos convocaste a la reconstrucción del país, recuperaste la política como herramienta transformadora, y nos hiciste volver a soñar con un pueblo feliz y una patria grande”.Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, siendo el segundo de tres hermanos del matrimonio entre Néstor Carlos Kirchner y María Juana Ostoić.