Jurarán los senadores en el Consejo de la Magistratura con Doñate proscripto

Conflicto por la representación

La Corte Suprema tomará juramento este martes a tres senadores en el Consejo de la Magistratura, dejando afuera al senador del Frente de Todos (FdT) Martín Doñate , y abriendo una incógnita en los plazos para la conformación definitiva del organismo que elige y remueve jueces.El jueves 16, invocando que la ley "pone en cabeza del señor Presidente de esta Corte (Horacio Rosatti) recibir el juramento de ley", el tribunal dispuso tomar juramento a los senadores oficialistas María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde y al opositor Eduardo Vischi, denegando el juramento a Doñate., juzgó Doñate poco después de conocida la convocatoria.El senador por Río Negro fue definitivo cuando dijo, en la red social Twitter, que la Corte "pretenden arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad con la que vienen desbarrancando".Doñate se refirió así a que fue elegido por el Senado, para integrar el grupo de cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura, no una sino dos veces pero aún así la Corte le niega el juramento.El fundamento de la Corte para negarle el juramento fue su fallo de noviembre pasado que definió que la creación del bloque Unidad CiudadanaPara el alto tribunal, una de las razones para negarle la banca al rionegrino es que el "bloque mayoritario" terminaría ocupando "tres de los cuatro lugares" que corresponden a la Cámara Alta en el Consejo.Según se informó desde la Corte, el acto del martes próximo, será a las 10, tendrá carácter institucional y consistirá simplemente en el juramento de los tres senadores de acuerdo a sus creencias, sin discursos ni otras instancias.Para ello, como en las juras anteriores, la Corte dispuso el salón Bermejo del Palacio de Justicia..También como en los anteriores actos de jura de abogados, jueces, académicos y legisladores, no se prevé el acceso libre del público ni de la prensa, y el acto se desarrollará con los invitados que disponga el supremo tribunal y los familiares de los senadores que harán el juramento.El conflicto por la representación en el Consejo de la Magistratura fue precisamente uno de los causales por los cuales el presidente, Alberto Fernández, y doce gobernadores promovieron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema que se tramita en Diputados.Fernández y los mandatario denunciaron a principios de año un "asalto al Consejo de la Magistratura" por parte de los magistrados, mientras criticaron duramente que Rosatti se constituya en presidente del alto tribunal y también del Consejo., indicaron.El conflicto de poderes se inició a principios de 2022 cuando por unanimidad la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 del año 2006, que había reducido de veinte a trece miembros el número de integrantes del Consejo.Quince años después de sancionada la ley, la Corte intervenía en un reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde planteaban que la reforma no respetaba el "equilibrio" de los distintos estamentos.