Canciller alemán ve "luces y sombras" en el plan de paz chino para la guerra en Ucrania

El canciller alemán,de paz que China presentó para encontrar una solución pacífica a la guerra en Ucrania y consideró que la iniciativa tiene "luces y sombras".En el primer aniversario de la invasión rusa en Ucrania en el que exige el "respeto a la soberanía" y mantener "la integridad territorial" de todos los países, dos reclamos elevados por Ucrania, como así también "abandonar la mentalidad de Guerra Fría", "tomar en serio las preocupaciones de seguridad legítimas" y "detener las sanciones unilaterales", quejas mencionadas anteriormente por Rusia.El texto también, y explicita la necesidad de iniciar conversaciones de paz, dado que "el diálogo y la negociación son la única salida viable para resolver la crisis".Durante una visita a la India, Scholz consideró este sábado que la propuesta "tiene luces y sombras". En ese sentido, el jefe de Gobierno alemán sostuvo que había cosas "notablemente correctas", como la condena al uso de armas nucleares, pero, reportó la agencia de noticias DPA.Scholz también subrayó la importancia de, algo que, a su juicio, también debe comprender el presidente ruso, Vladimir Putin. Puntos de vista de EEUU, UE y OTAN La reacción del canciller alemán estuvo en sintonía con lo expresado por los aliados occidentales de Kiev. Tanto Estados Unidos, como la Unión Europea (UE) y la OTAN calificaron este viernes de "insuficiente" el plan de paz chino, en medio de críticas por la cercanía del gigante asiático con el Kremlin.El, mostró su escepticismo respecto a la propuesta, al afirmar que China "no tiene mucha credibilidad" en este conflicto, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que el documento supone una serie de "principios", más que un plan de paz.e indicaron que observan "de cerca" los movimientos del gigante asiático que, según manifestaron, podría estar preparándose para "entregar armas letales a Rusia".Sin embargo, la propuesta china fue celebrada tanto por Kiev como por Moscú, aunque con matices. En ese documento, "me parece que hay respeto a nuestra integridad territorial, temas sobre seguridad. Debemos trabajar con China en ese punto", dijo ayer el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien anunció que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.Por su parte, el Gobierno ruso dijo "apreciar" el plan de China, en el que ven una disposición "sincera" para lograr la paz, en particular porque coinciden en aspectos como el fin de las sanciones internacionales o la reivindicación de ciertas garantías de seguridad.La, especialmente en el llamamiento a no usar armas nucleares.