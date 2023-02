Organismos de DDHH ponen en marcha los preparativos para la conmemoración del 24 de marzo

Esta jornada seguirá sosteniendo sus emblemas como lo son el "tener presentes a los 30 mil compañeros desaparecidos, a las más de 300 personas que aún tienen su identidad vulnerada

Organismos de derechos humanos comenzaron a trabajar mancomunadamente en los preparativos para una nueva conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse el próximo 24 de marzo 47 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina.Referentes de la, dialogaron con Télam sobre cómo están trabajando "unidos por más Memoria, Verdad y Justicia" una de las marchas "más emblemáticas y convocantes" del país.Si bien aún no está definida la consigna central que encabezará la jornada y el documento al que se dará lectura en Plaza de Mayo como cada año se encuentra en plena elaboración, afirmaron que ya hay "varias consignas" y "temas en común" que acompañarán la tradicional conmemoración de las víctimas del terrorismo de estado y la infatigable lucha por justicia.Los referentes de organismos de derechos humanos consultados refirieron que se espera que ya la semana próxima se encuentren definidos la consigna central y horario de la convocatoria."Como en cada 24 de marzo, unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza!", expresaron las Abuelas de Plaza de Mayo desde su cuenta de Twitter el pasado miércoles en uno de los tradicionales encuentros que llevaron a cabo en la Casa por la Identidad de las Abuelas.Del mismo participaron -como pudo verse en la fotografía que acompañaba el tuit- las abuelas Estela de Carlotto y Buscarita Roa; el secretario Abel Madariaga; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y varios nietos restituidos como Guillermo Pérez Roisinblit, Victoria Montenegro, Manuel Goncalves y Leonardo Fossati."Como se ve reflejado en la foto del encuentro que tuvimos el miércoles, hay un sentido de familia, nos hermanó una tragedia y un mismo destino común y en ese marco de unidad estamos todos pensando cómo diagramar este 24 de marzo que es una de las marchas más emblemáticas y convocantes del país", dijo a Télam el vocal de Abuelas y nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit.Asimismo, enfatizó que esta jornada de reflexión seguirá sosteniendo sus históricos emblemas como lo son el "tener presentes a los 30 mil compañeros desaparecidos, a las más de 300 personas que aún tienen su identidad vulnerada y que seguimos buscando, así como los tres pilares fundamentales de Memoria, Verdad y Justicia".Roisinblit es uno de los tantos que vivió en carne propia lo peor del terrorismo de Estado pero remarcó que "la dictadura no nos pasó solamente a las víctimas, a las familias o a los sobrevivientes, la dictadura nos pasó a todos como sociedad"."Las consignas que nunca puede faltar son la reivindicación de los 30 mil compañeros desaparecidos, la defensa de la democracia y del estado de derecho frente a las mafias y los poderes fácticos, el juicio y castigo a los genocidas, cárcel común a todos los condenados y otras cuestiones que van a ir acompañando el documento", enumeró por su parte el copresidente de la APDH, Eduardo Tavani.Asimismo, recalcó el fuerte trabajo mancomunado de la mesa conformada por los 13 organismos de derechos humanos "unidos hace años en un mismo reclamo colectivo, persiguiendo el objetivo de hacer justicia, sostener la memoria y defender la verdad"."Nosotros construimos una unidad día a día y esa ha sido la fortaleza del movimiento de derechos humanos en la Argentina", subrayó Tavani.Otro de los factores comunes que aparecen entre las distintas organizaciones vinculadas a deudas pendientes de la democracia tiene que ver con la democratización del Poder Judicial y el fin de la violencia institucional."La sintonía que está viviendo la Argentina con respecto al Poder Judicial es uno de los grandes temas que va a travesar este 24 de marzo porque hoy las formas de persecución a los que pensamos distinto continúan, como sucedía con nuestros viejos, pero con otros métodos", señaló en esta dirección el referente de agrupación H.I.J.O.S, Carlos Pisoni.Al respecto, Pisoni evaluó queSin embargo, valoró el "gran apoyo del pueblo a las políticas y acciones" que llevan adelante los organismos de derechos humanos en movilizaciones multitudinarias como la del 24 de marzo donde "se da un mensaje a un sector de la población de que no se puede retroceder en materia de derechos humanos, ni negar lo sucedido o incrementar los discursos de odio que después terminan con un intento de magnicidio".En tanto, la expectativa de la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, es que este 24 de marzoporque lo importante es "salir a la calle una vez más a mirarnos a los ojos, tomarnos de la mano y a caminar como hace tantos años en repudio de los golpes de Estado"."Volveremos a estar como todos los años en la calle con el amor a las familias, a los jóvenes y a todos aquellos que todavía no pueden recuperar su identidad", remarcó Cortiñas en diálogo con esta agencia.Y advirtió:En coincidencia, el abogado del CELS, Diego Morales, sostuvo que entre las deudas a saldar se encuentran el reclamo de la apertura de archivos de inteligencia que pueden "develar elementos necesarios para la consolidación del proceso de justicia"; así como la creación de "normas que den prioridad a los juicios de lesa humanidad" teniendo en cuenta "la edad avanzada tanto de víctimas, familiares como acusados".Otro de los ejes que pone de relieve el CELS para este 24 de marzo -y teniendo en cuenta que este año se cumplirán 40 años ininterrumpidos de democracia- tiene que ver con la reivindicación de todos los avances que se han logrado en materia de derechos humanos en el país y cómo traccionar toda la riqueza de ese bagaje histórico en torno "a la idea de verdad y memoria que se forjó en estos años para las discusiones de derechos humanos del presente"."Nos parece importante reivindicar el proceso de verdad y justicia en Argentina que ha sido de los más relevantes a nivel mundial en materia de derechos humanos en términos de identificación de responsables de crímenes de lesa humanidad, individualización de los hechos que se le atribuyen, la cantidad de víctimas que han brindado testimonio, de procesos judiciales y condenas", puntualizó Morales.Además, el 24 de marzo será el cierre de las cinco jornadas que tendrá el III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023 (FMDH23) organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco) en Buenos Aires, el cual será el mayor encuentro internacional de activistas en la materia, quienes también confluirán a la convocatoria a Plaza de Mayo por el día de la memoria.Los 13 organismos que conforman la mesa que convoca y organiza la jornada del 24 de marzo son Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, APDH, APDH -La Matanza, CELS, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.