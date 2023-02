El portugués Tiago Rodrigues abrió el FIBA con "By Heart"

Tiago Rodrigues y la conferencia performática / Foto: Prensa.

una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) con la conferencia performática "By Heart" en la que explora el vínculo entre literatura y memoria, a través de un relato asociado con una abuela cocinera que vive en "un pueblo de 20 casas" del interior de su país, y en el queDirector artístico del prestigioso Festival d'Avignon de Francia, Rodrigues trajo para la apertura del FIBA una obra que escribió, dirige e interpreta y que entabla un amable diálogo con el público, en el que 10 voluntarios de la platea suben al escenario para una tarea "no muy complicada ni tan fácil", en relación con el soneto de Shakespeare que habla sobre el recuerdo y los pesares del tiempo transcurrido.El juego de lasle da a Rodrigues el aire que necesita para transitar la obra estableciendo afinidades sensitivas con la audiencia mientras, entre referencias biográficas en relación con su abuela y citas de libros y situaciones históricas relacionadas con la literatura, esboza algunas claves sobre el rol central de la literatura como espacio de pensamiento, y de la memoria como su última, inexpugnable, morada.Fundamentalmente en contra de las políticas de sojuzgamiento, los planes para acallar las palabras libres en regímenes totalitarios y ante la oscura tendencia destructiva del mundo actual que desata tragedias en el presente y presagia males peores de cara al futuro.No inocentemente la novela distópica, de Ray Bradbury, acerca de una brigada de bomberos que sobre la base de la delación y el espionaje tiene la misión de allanar residencias donde hay libros para incendiarlos mientras una comunidad de lectores se organiza en la clandestinidad para memorizar textos en resguardo de la memoria artística, ocupa importante desarrollo en "By Heart".Rodrigues cita una de lasasí como un programa televisivo holandés, a, ely también ay su esposa Nadiezhda (Esperanza en castellano) para ir armando el tejido que permite poner en relieve los modos de resistencia de la palabra sobre las vejaciones silentes de la autoridad o los males que trae consigo la vejez.En el combate a las acciones represivas contra la literatura y el pensamiento, la memoria siempre ha sido, demuestra en su conferencia Rodrigues, el arma más poderosa de conservación, resguardo y propalación que han tenido los textos para sostener su presencia en el tiempo.alude a una forma de interiorizar un texto, si es que se hace desde el corazón (heart) o desde el puro raciocinio, y los modos en que estas apropiaciones modifican también el paisaje interior de las almas.Hacia elterminan de redondear el discurso poético de Rodrigues, que nunca busca elevarse ni volar solo sino que entiende que el vuelo bajo es una forma de estar cerca y en comunión, acaso como otra de las enseñanzas que parece haber dejado la abuela cocinera del pueblo de 20 casas.que se vio ayer en, repite función hoy a las 21, mientras que el FIBA, que ofrece una, locales como internacionales, se extiende hasta el próximo domingo 5 de marzo en salas, espacios culturales, sitios no convencionales y al aire libre., que cruzan a artistas locales con referentes de otras latitudes, y cerca de 50 locales.el site specific de Christophe Frick de su pieza “Palmasola”, un pueblo prisión que creó y estrenó en Bolivia, y que se desarrollará en la excárcel de Caseros; y “Carbonio”, del emblemático Teatro Piccolo de Milán, escrita y dirigida por el joven Pier Lorenzo Pisano, que narrar un hipotético encuentro entre la humanidad y otras formas posibles de vida.La programación, links de reserva de entradas y el catálogo digital se encuentran disponibles en el sitio web del festival.