La policía confirma que las gemelas argentinas en Barcelona sufrían bullying

El hecho trágico

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

Vandalismo al alatar en homenaje a las hermanas

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La Policía de Barcelona entregó un informe que confirma que las gemelas argentinas de 12 años que cayeron el martes último desde un balcón en su vivienda de Sallent, Barcelona, sufrían bullying, según informaron este sábado medios locales.El informe, que se encuentra bajo secreto de sumario y fue entregado este viernes a la jueza de Manresa que interviene en la causa,, indicó en sus publicaciones la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).Al ser consultados por esta agencia, desde la Generalitat-Mossos d' Esquadra (Policía local) sostuvieron que no brindarán "ningún tipo de detalle" porque "hay una investigación abierta sobre el caso".En tanto, desde la Cancillería argentina informaron que por el momento no tienen precisiones al respecto.Desde Mar del Plata, el abuelo paterno, Gustavo Lima, dijo que sus nietas sufrían bullying en el colegio debido "a su acento", situación que "se agravó" cuando una de ellas "decidió cortarse el pelo, ponerse ropa de varón e identificarse como 'Iván'".El hecho ocurrió el martes último cerca de las 15, cuando las hermanas se arrojaron desde el tercer piso de la vivienda a la que se habían mudado recientemente con su familia, ubicada en la calle Estación 4, en Sallent.Como consecuencia del impacto, Alana murió en el acto mientras que su hermana Leila logró ser estabilizada y llevada de urgencia al hospital Parc Taulí de Sabadell, donde hoy permanecía internada.Según las autoridades locales,Según el diario La Vanguardia, hoy por la mañana se realizó el velatorio de Alana, al que lograron asistir sus abuelos desde Argentina.Mientras se realizaba el sepelio, fue vandalizado el altar que se levantó en homenaje a las hermanas, donde pintaron con spray negro "Ayuntamiento corruptos" y "okupas", en relación a la supuesta situación económica de la familia de las pequeñas. A primera hora de la tarde, las pintadas ya habían sido borradas.Las imágenes con las pintadas se viralizaron en Sallent, ante laDe hecho, esperan que la cámara de seguridad del restaurante que hay justo delante de la puerta haya grabado al autor o autores del hecho.Según La Vanguardia, todos los trámites relacionados con el funeral se están celebrando identificando a la víctima como Alana y en femenino.Así lo han decidido los padres, no por mostrarse en contra del proceso que su hija había confiado a su hermana y a las amigas de más confianza, sino porque ellos no tenían conocimiento de esa voluntad y solo lo saben por referencias.Para recibir atención especializada sobre derechos de niños, niñas y adolescentes en Argentina se puede llamar de forma gratuita y confidencial a la línea 102, para casos de violencia familiar o sexual al 137 y para recibir contención el Centro de Asistencia al Suicida atiende al (011) 5275-1135.