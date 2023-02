Con 14 casos confirmados, anuncian nuevas medidas contra la influenza aviar

Las aves migratorias provenientes del hemisferio norte, el principal factor de contagio

Las aves migratorias provenientes del hemisferio norte son el principal factor de contagio de la influenza aviar, aclaró el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



"La temporada epidémica de la gripe aviar produjo 290 brotes notificados en aves de corral y alrededor de 140 en aves silvestres entre el 2 de diciembre de 2022 hasta el 5 de enero de 2023", informó la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA),



Los primeros casos la enfermedad se registraron en Europa, América, Asia y África, y llegaron a la Argentina a mediados de febrero.



El Senasa aclaró que la aparición de la enfermedad en el país se debió a aves migratorias provenientes del hemisferio norte, "mediante la migración de aves silvestre en el comercio internacional, y el ingreso ilegal".



Al llegar al país, las aves enfermas contagian a aquellas que no lo están por contacto directo como puede ser las plumas o heces, o mismo elementos contaminados (cama de galpón, ropa, calzado, vehículos, etc).



Una vez expandido el virus, las aves comienzan a presentar síntomas como el aumento de la mortalidad o muerte repentina de los animales; plumaje erizado; decaimiento y falta de apetito; respiración dificultosa, estornudo, tos secreciones nasales.



También, se destaca que pueden aparecer señales como hinchazón de cabeza, cara, crestas, barbillas y patas; hemorragia en piel y patas; incoordinación; diarrea; menor producción de huevos, y huevos de cáscara blanda o deforme.



De esta manera, resulta elemental detectar a tiempo estas manifestaciones para evitar la dispersión del virus en otras aves, o mismo el contagio a seres humanos-aunque no se ha notificado infección en personas-.



Hasta el momento, las cinco especies de aves que han sido identificadas con gripe aviar en el territorio nacional son: ganso andino, pato silvestre, gallinas, pavos y patos domésticos o de traspatio.



Por último, el organismo recomienda a las personas evitar visitar diferentes sitios de agrupamiento de aves o colonias de aves marinas el mismo día, aunque las aves parezcan sanas, y utilizar elementos de protección personal (guantes, gafas de protección ocular, barbijos, mamelucos y botas), en caso de manipular aves silvestres.



También se aconseja no visitar granjas de aves domésticas luego de estar en contacto con aves silvestres, y si se detectarse aves muertas o con sintomatología compatible con influenza aviar, evitar el contacto con las mismas y notificar de manera inmediata al Senasa.