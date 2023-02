El oficialismo buscará aprobar el proyecto de moratoria previsional

Juntos por el Cambio confirmó que no se presentará para habillitar el tratamiento del proyecto / Foto: Pepe Mateos.

La búsqueda del quórum

El bloque que preside Martínez espera contar con los apoyos necesarios para alcanzar el quórum / Foto: Pepe Mateos.

El fracaso en diciembre ante la negativa de la oposición

Convocatoria frente a Congreso

Qué dice el proyecto de ley

El proyecto de historias clínicas

El oficialismo de la Cámara de Diputados, junto a representantes de bloques opositores ajenos a Juntos por el Cambio (JxC), buscará el próximo martes sesionar para aprobar el proyecto de moratoria previsional y el que establece la digitalización de las historias clínicas.El primero de los proyectos establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación, y su tratamiento había fracasado el 21 de diciembre último cuando JxC y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.En la sesión prevista para las 10,30 se buscará destrabar la agenda de convocatoria a sesiones extraordinarias en lo que tiene que ver con el funcionamiento del recinto, en el último día de dicha etapa.Los diputados buscan concretar esta sesión un día antes de la presencia del presidente Alberto Fernández, para inaugurar el 141 período ordinario de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.Para avanzar con la sesión, el bloque oficialista deberá reunir el quórum con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya queLa principal bancada opositora recién ingresaría al recinto una vez que el Frente de Todos (FdT) y sus circunstanciales aliados consigan las 129 presencias que permitan habilitar el inicio de la sesión.Para alcanzar ese número, desde la banca que preside el santafesino Germán Martínez, proyectan que podrían con losDesde este último espacio colaborarían con el desarrollo de la sesión los bonaerenses de Identidad,y los dos socialistas santafesinos,Aún es una; en tanto que los tres representantes de Córdoba Federal coincidieron hace un mes en llevar adelante la misma estrategia de JxC: no avalar el debate de otros temas mientras se desarrolle el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.Sin embargo, los tres diputados que representan al gobierno provincial, sí darían su aval a la iniciativa una vez que la sesión esté habilitada. Actuarían en consonancia con lo que hizo la senadora de su espacio, Alejanda Vigo, cunado el tema logró la media sanción de la Cámara alta.Con el repaso de estos números quienes pretenden sesionar el martesEste margen es contemplado por los encargados del 'poroteo' oficialista ante algún imponderable o problema logístico que pudiera surgir con alguno de los propios o de los eventuales aliados.El tratamiento del proyecto de moratoria previsional fracaso el pasado; y el oficialismo (junto a la Izquierda y Provincias Unidas) sólo reunió 124 diputados.En esa ocasión, aún sin la novedad del tratamiento del juicio político a la Corte, desde JxC argumentaron que "el Frente de Todos convocó unilateralmente a una sesión especial sin consenso".Al límite del horario de inicio de esa sesión y advertido de que no alcanzaría el quórum,El oficialismo confiaba originalmente en que los diputados de Evolución Radical darían quórum debido a que en el temario también se incluían la creación de un par de universidades nacionales propuesta por ese bloque de JxCSin embargo, la bancada presidida por Rodrigo de Loredo decidió mantener una posición orgánica a su interbloque y no aportó a sus diputados para el inicio del debate.La sesión del martes se dará en el marco de unaley, y que será el correlato del "abrazo al Congreso" realizado el miércoles pasado en el mismo sentido.El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión.Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.Más allá de que el dictamen ya estaba firmado, el pasado miércoles 1 la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, volvió como invitada a la Comisión de Previsión para reclamar a JxC que le permita al oficialismo convertir en ley el proyecto del Plan de Pago Previsional, ya que "es urgente" que se pueda discutir en el recinto.El proyecto, presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado,Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.En el caso de la, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, y podrá ser prorrogado por igual período.Para acceder a esa Unidad de Pago será necesario que cumplan con la edad jubilatoria, o lo hagan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.De igual modo,, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre otras cuestiones.En tanto, el proyecto de historias clínicas, que, es motorizado en Diputados por la presidenta de la comisión de Salud, la socialista Fein.Justamente, la exintendenta de Rosario, explicó los principales puntos de la iniciativa: "La historia clínica es de las personas, de los pacientes. Sin embargo, en ocasiones ocurre que una persona se atiende en un sector y luego se pasa a otro, y tiene que empezar de cero. Si esa persona tiene un accidente y la internan, es probable que el centro de salud no cuente con sus datos previos"."El programa plantea un avance progresivo, con un diseño e implementación de software que garantice, entre otros puntos, la protección de datos personales, confiabilidad, seguridad en quien carga los datos y autenticidad de las personas. Y, como dije, permite a cada uno acceder a su historia clínica y al sistema de salud contar con la información del paciente", agregó.Por último, precisó: "Con esta ley te podés llevar tu historia clínica: hoy tenés que solicitarla y hay un plazo para ser retirada. En este caso, si está digitalizada, la persona la puede solicitar y tener en su poder; si luego migra o cambia de subsistema de atención, ya cuenta con toda la información".