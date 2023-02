Especialistas advierten que las olas de calor llegaron hasta a cudruplicarse en los últimos años

Pros y contras del envío del polvo lunar al espacio

Especialistas en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera consideraron los "pros y contras" de la propuesta de geoingeniería difundida recientemente para enviar partículas lunares al espacio con el propósito de mitigar los efectos del cambio climático y señalaron que "aún falta estudiar el tema y evaluar los riesgos".



Una publicación científica en la revista Plos Climate del pasado 10 de febrero abrió el debate a partir de la comprobación por parte de investigadores de Estados Unidos de que las partículas lunares son adecuadas para bloquear la radiación solar y ahora estudian si este polvo puede ser lanzado desde la superficie lunar o desde una estación espacial situada entre la Tierra y el Sol.



No obstante, los científicos subrayaron que su estudio sólo explora el impacto potencial de esta estrategia y no evalúa si los escenarios descriptos son logísticamente viables.



Esta propuesta, que plantea el uso de geoingeniería para la mitigación del efecto invernadero en la Tierra, "implica un montón de cosas, por lo que hay que evaluar los pros y los contras de distintos experimentos", señaló Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.



"La geoingeniería es una ciencia que lo que hace es intentar encontrar posibles soluciones, en este caso para luchar contra el cambio climático. La idea que tienen quizás no es encontrar la respuesta definitiva, pero sí plantear ideas que a veces parecen de ciencia ficción", señaló la especialista.



Sin embargo, reconoció que "hay una teoría, y científicos detrás para proponerla, que señala que si creas una sábana de polvo por supuesto que va a llegar menos radiación y se va a tender al enfriamiento".



De este modo, Fernández comparó la propuesta con lo que "se observa en los datos históricos de grandes erupciones volcánicas, se encuentran evidencias de que hubo un enfriamiento de las temperaturas globales".



No obstante, remarcó que "el polvo lunar no es reversible tampoco. La solución es dejar de quemar combustibles fósiles".



Por su parte, Matilde Rusticucci, se refirió a los desarrollos de la geoingeniería, a partir de los que "se está avanzando bastante"



"Al ofrecer este tipo de propuestas se plantea tomar alguna acción, esto es versus no hacer nada y que el cambio climático siga avanzando, por lo que hay que evaluar esos riesgos", sostuvo la especialista.



Sin embargo, admitió que su implementación no resulta fácil, ya que "son decisiones que hay que tomar a nivel global, aún falta estudiar el tema y evaluar los riesgos".



"Considero que contra la inacción es una propuesta interesante que se está evaluando. Cuanto más estudiado esté el tema más se va a poder avanzar, todavía está muy verde", concluyó la especialista.