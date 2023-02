Cómo son las propuestas de las provincias para facilitar el acceso a la canasta escolar

Las provincias suman iniciativas al programa Precios Justos.

A días del, las provincias lanzaron unapara comprar los artículos de laque incluyenEstas iniciativas se suman a los acuerdos logrados por el programa, impulsado por el Gobierno nacional, con supermercados y la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), que fijaron loshasta el 31 de marzo.En la provincia de Buenos Aires, las autoridades de Educación acordaron con siete cámaras de instituciones de enseñanza privada un acuerdo para redistribuir los ajustes de aranceles escolares del ciclo lectivo 2023, lo que implica un tope para el aumento de las cuotas y facilitar el pago de salarios y demás costos del sector.Además, el Banco Provincia anunció que todos los jueves y viernes hasta el 10 de marzo sus clientes tendrán un 30% de ahorro y seis cuotas sin intereses en librerías y jugueterías, junto con un ahorro del 25% en uniformes escolares, casas de deportes y zapaterías en una lista de comercios adheridos que se puede consultar en el sitio web del Banco Provincia En Córdoba, el Gobierno inició a mediados de enero la distribución de 142.800 conjuntos de útiles entre los beneficiarios del Programa de Asistencia Integral Córdoba (Paicor) y en establecimientos educativos del interior provincial con un presupuesto total de $ 75.684.000, a razón de $ 530 por kit.El programa conlleva la entrega de distintos conjuntos de útiles diferenciados para el nivel inicial, primaria y secundarios con los elementos básicos para cada uno de los ciclos de estudio, que van de entre 12 a 22 artículos.Santa Fe lanzó a través del programa Precios Santafesinos un kit escolar compuesto de 23 artículos a un costo de $ 8.390 con el objetivo de "garantizar los elementos básicos de cara al inicio de clases", según lo informado por la gobernación.La propuesta estará disponible en 20 librerías adheridas hasta el 31 de marzo e incluye lápices negros y de color, bolígrafos, adhesivos, mapas, reglas, crayones, témperas, cuadernos tapa flexible y tapa dura, repuestos de hojas cuadriculadas y rayadas.El kit se complementa, además, con el programa Billetera Santa Fe, que ofrece descuentos de hasta el 30% con las compras durante los días lunes, martes y miércoles.En Santiago del Estero se encuentra en vigencia hasta el 2 de marzo una canasta escolar con precios accesibles, que fue acordada entre el Ministerio provincial de Economía y la Cámara de Comercio e Industria, que incluye 30 productos escolares, como cartucheras desde $ 300, cuadernos a $890, lápices largos de colores a $ 450 la docena, repuesto de 96 hojas a $ 400 y lápiz negro $50, entre otros."Esta canasta tiene precios inferiores a lo de la canasta nacional y queremos de esta manera ayudar a las familias para acceder a todos los productos y así los niños puedan volver a las escuelas", dijo el ministro de Economía santiagueño, Atilio Chara.El Gobierno entrerriano habilitó al rubro librería dentro de la Billetera Entre Ríos, un programa de descuentos a través del cual los consumidores acceden al 30% de reintegro, con un tope de $ 5.000 por mes, en sus compras realizadas de lunes a jueves.La medida se extenderá hasta el lunes 13 de marzo y los comercios adheridos pueden consultarse en el portal del gobierno provincial En Chubut, a través de la Dirección de Comercio Interior el Gobierno lanzó el programa de descuentos sobre útiles e indumentaria escolar en conjunto con librerías y tiendas de las principales ciudades de la provincia que adhirieron a la convocatoria.Según la modalidad de pago, los descuentos oscilan entre un 20 y un 40% entre los comercios adheridos.El gobierno de Catamarca lanzó las Jornadas One Shot Escolar, en el marco del Programa Días de Ensueño, para la compra de artículos de librería, que se desarrollarán entre el 2 y el 4 de marzo con un reintegro de hasta $ 10.000.La operatoria prevé una bonificación del 50% para compras en comercios catamarqueños que no superen los $ 20.000 y con las tarjetas del Banco Nación en una sola cuota.El Programa Días de Ensueño es una iniciativa del Ministerio de Economía provincial, en articulación con el BNA y la Unión Comercial de Catamarca (UCC), creada hace cinco años para favorecer a los usuarios bancarios y comercios locales.El gobernador Raúl Jalil indicó que "este es un esfuerzo que hace la Provincia para que los padres puedan adquirir los útiles y un aporte del Banco y de las empresas privadas que venden útiles".El Gobierno de Santa Cruz firmó por octavo año consecutivo el acuerdo de precios con las Cámaras de Comercio locales para la Canasta Escolar de la provincia con valores que no superan la inflación acumulada durante el último año del 95%, según fuentes oficiales.Los productos se podrán adquirir en las librerías adheridas hasta el 31 de marzo a través de 3 combos. El primero de ellos incluye artículos escolares de nivel Primario por $ 1.336, el segundo productos de nivel Secundario/Primario por $ 1.661 y el tercero, con artículos escolares de artística a $ 1.173.El gobierno de Tucumán alcanzó también "un acuerdo de precios para la canasta escolar que está compuesta por 34 artículos de librería, que contiene prácticamente todo lo necesario para la vuelta a clases", dijo Francisco Nader, secretario de Comercio Interior de la provincia.Incluso, destacó que "los precios acordados son inferiores a los que se establecen en el listado de Precios Cuidados" a nivel nacional en las librerías adheridas en la provincia.Salta cuenta con más de 150 establecimientos comerciales adheridos a la promoción "Vuelta al Cole", impulsada por la Cámara de Comercio e Industria, con el soporte del Banco Macro y el apoyo del gobierno provincial.Fuentes de la cámara empresaria informaron que la promoción otorga descuentos del 20% y el 30% por ciento a clientes que compren con tarjetas de crédito o débito de la entidad bancaria, mientras que habrá 3 o 6 cuotas sin interés en el caso de las tarjetas de crédito.Los comercios adheridos pertenecen a los rubros librerías de artículos y de textos, indumentaria, calzado, marroquinería, ópticas, uniformes y guardapolvos escolares.En Corrientes, la canasta escolar anunciada por el Gobierno provincial y el banco provincial se ofrece hasta el 31 de marzo en locales adheridos en la capital y cuatro localidades del interior con 15 productos con un valor cercano a los $ 2.000.El BanCo habilitó un descuento adicional del 15% para los días lunes, martes y miércoles en los comercios adheridos, en pagos con tarjetas de crédito y en seis cuotas sin interés.El Gobierno de Formosa presentó un listado de 38 artículos para la canasta escolar, con un tope máximo de $ 10.800, que se encuentra vigente hasta el 22 de marzo en diez comercios de la capital, con la posibilidad de que se sumen las librerías de barrios y del interior provincial.El ministro de Economía provincial, Jorge Ibáñez, explicó que este acuerdo se repite todos los años al comienzo de las clases, y cuenta "con la colaboración del sector privado formoseño" que complementa "lo que desde el Estado hacemos, que es una inversión muy grande de guardapolvos, kits escolares y calzados para todos los niveles".En Jujuy, el gobierno acordó con 40 comercios el lanzamiento de una canasta escolar con descuentos para facilitar el acceso de materiales educativos hasta fin de marzo, contará con menores precios, descuentos y bonificaciones especiales, financiamiento y pago en cuotas sin interés en indumentaria y calzado escolar, librería y textos, mobiliario escolar, tecnología e informática, servicios profesionales como oftalmólogos, dentistas y cardiólogos.También se habilitó el "Espacio Emprendedor" destinado a fabricantes de mochilas, equipos deportivos, cartucheras, carpetas y cuadernos escolares.San Luis acordó entre el Gobierno y comercios locales la implementación de una canasta escolar que tendrá un precio de $ 2.900 para los niveles inicial, primario y secundario.La canasta tendrá validez hasta el 5 de marzo, anunció el director provincial de Comercio y Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz.Los productos podrán ser adquiridos en 23 comercios adheridos con sedes en las localidades de Merlo, Carpintería, San Luis, Villa Mercedes, Justo Daract y La Punta.En Mendoza, el Gobierno provincial anunció que invirtió $ 2.381 millones en ayuda en útiles escolares e indumentaria para mejorar las condiciones laborales de los docentes y celadores en el marco del eje de mejora de la calidad educativa que comprende: jornadas de capacitación, mejora de la infraestructura escolar y apoyo a las trayectorias educativas débiles, entre otros.