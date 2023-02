"Desde La Matanza queremos que nuestra próxima presidenta sea Cristina Kirchner"

Espinoza, De Pedro y Magario saludan a la militancia del Frente de Todos en San Justo.

Una importante cantidad de militantes del FdT se reunieron en San Justo para pedir que Cristina Kirchner sea candidata.

Junto a la militancia de La Matanza, @wadodecorrido y @magariovero mantuvimos un encuentro en el Huracán de San Justo, un lugar emblemático en el que siempre comenzaron las grandes gestas peronistas. pic.twitter.com/zGaweklcQ7 — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) February 24, 2023

en un acto que compartió con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, en San Justo.y hay que generar las acciones necesarias para poder volver a tener una democracia plena", manifestó el jefe comunal en el acto que se hizo anoche en el Club Huracán de esa localidad bonaerense.En ese sentido, manifestó que, qué sentía y qué soñaba" y "fue unánime la ovación: queremos que Cristina vuelva a ser nuestra presidenta"."Cada vez que tenemos una duda, los que tenemos responsabilidades políticas de conducción, tenemos que preguntarle a nuestro pueblo qué siente, qué quiere y qué sueña", señaló y dijo que"Por lo tanto,y hay que generar las acciones necesarias para poder volver a tener una democracia plena", advirtió.En esa línea, señaló que, por eso "tenemos que prestar atención a lo que dice nuestra gente".Por otra parte, se refirió al Frente de Todos y consideró que "con aquellos que quieran un país para todos; con trabajo, educación, con dignidad" y "con una Argentina para que el salario alcance para que una familia pueda vivir dignamente como siempre ocurrió con los gobiernos peronistas".y me parece que claramente desde La Matanza empieza una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina", expresó Espinoza y sostuvo que "que es la etapa de generar las acciones para terminar con la proscripción de Cristina y que se presenten todos los que quieran en una primaria o una general".Así, dijo que "el pueblo va a decidir como lo hizo siempre y estoy seguro que es ese el sentimiento que sale del subsuelo de la tierra, como diría Scalabrini Ortiz:"Hicimos mucho,, aseguró en otra parte de su discurso y expresó que "no puede haber un gobierno peronista en el poder si no hacemos que la felicidad de cada familia sea la felicidad de todo un país, eso es un gobierno peronista"."Y acompañamos todo lo que se ha hecho y, pero nacimos para defender a los que más nos necesitan y a los trabajadores, como siempre pasó en el peronismo", agregó el intendente.Por su parte, De Pedro afirmó que "como siempre, cuando venimos a La Matanza,y señaló que se trata de "obras que tienen que ver con los problemas específicos de la gente y después nos vamos cargados de energía"."Un pueblo peronista, una sabia dirigencia peronista que nunca le erra.que tiene que ver con la historia y la tradición del peronismo, que es acompañar a los dirigentes, que tienen la valentía, que tienen la decisión y que tienen la capacidad de mejorarle la vida a la gente", dijo.El ministro, asimismo, remarcó en el acto que:Magario, a su vez, enfatizó que "cuando nosotros miramos hacia el futuro y también miramos hacia atrás,porque "siempre estuvo defendiendo al pueblo, porque no hubo una sola política desde los peronistas que fuera en contra del pueblo".afirmó la vicegobernadora.En ese contexto, manifestó quey aseguró que "vamos a ir ciudad por ciudad para que el peronismo vuelva a ganar en 2023 porque volvemos a definir el modelo de país que queremos y ese modelo lo demuestra solamente el peronismo".