Lanzan un Plan para que 700 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo finalicen sus estudios

De los 1.279.587 beneficiarios hay 645.477 sin estudios secundarios finalizados y otros 132.043 sin educación primaria / Foto: Pepe Mateos.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, presentó este viernes "Volvé a Estudiar", un plan para incentivar a que "más de 770.000 personas" puedanmientras siguen siendo beneficiarios del programa Potenciar Trabajo., dijo Tolosa Paz durante una conferencia de prensa en la sede del ministerio, ubicado en Avenida 9 de Julio 1925 de la ciudad de Buenos Aires.La ministra dio a conocer los números de la "validación de datos" que el Ministerio comenzó a recabar desde el mes pasado sobre los titulares del programa Potenciar Trabajo, con el fin de "estar más cerca de ellos" para "redireccionar el apoyo" y conocer no sólo "sus haberes y sus experiencias", sino también "sus sueños".Ese relevamiento arrojó que de 1.279.587 de titulares del programa hay 645.477 sin estudios secundarios finalizados y otros 132.043 sin educación primaria."El 79,2% indicó que tienen interés de completar la escuela primaria o secundaria", resaltó la ministra y destacó que ese es el dato que impulsó a la cartera a "direccionar hacia la educación", uno de los objetivos del Potenciar Trabajo.En ese sentido, Tolosa Paz explicó que todos los titulares de este programa que hayan afirmado que quieren terminar sus estudios como contraprestación de recibir este beneficio recibirán un mensaje en su celular por parte de "Tina", la asistente virtual del Estado Nacional, con un mapa virtual en el que podrán visualizar las entidades educativas más cercanas a su domicilio o trabajo., destacó la ministra, e hizo hincapié en que la realización de este mapa fue "un gran trabajo de articulación" con el Ministerio de Educación y que tiene el apoyo de "intendentes y gobernadores de todos los signos políticos".Asimismo, la ministra aclaró que "no se está modificando ninguna de las normas que rigen al Potenciar Trabajo", un programa que -según detalló- "es el motor" del ministerio y que tiene "casi el 50% del presupuesto" de la cartera abocada a la transferencia de recursos para sus beneficiarios."Este programa, creado en el año 2020 en el inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández, tiene tres contraprestaciones para poder permanecer: tenés que estudiar o tenés que desarrollar una actividad sociocomuntiaria o socioproductiva. Tiene y exige una contraprestación", sostuvo la ministra.En esa sintonía, remarcó que la educación "es fundamental" no solo para lograr "la construcción de la ciudadanía sino para construir sociedades"., aseveró y puntualizó que "no hay Potenciar Trabajo si no potenciamos la educación".Sobre la implementación de esta política, Tolosa Paz recalcó que si bien "se construye desde el Estado", también necesitará de "la comunidad organizada" e invitó "a todos" a que sea una "búsqueda territorial importante"."Que nos acompañen para que este número (770.000 personas), que es altísimo, pueda verse colmado en aulas de escuelas de adultos mayores, parroquias y todas las modalidades educativas que tiene Argentina", dijo la ministra y remarcó que "la educación es un derecho y es nuestra obligación como servidores públicos direccionar el Potenciar Trabajo en el estudio y en el Trabajo".En esa línea, adelantó que habrá un "segundo plan" en el que se focalizará en "la formación de trayectorias laborales" porque existe un "32% de los titulares del Potenciar Trabajo" que sí finalizaron sus estudios y están interesados en mayor capacitación"., detalló.Por su parte, la subsecretaría de Servicios y País Digital, Ana Carina Rodríguez, dio detalles de cómo será la interacción entre el beneficiario y la asistente virtual Tina."A quienes quieren contactarse también pueden hacerlo al 11-3910-1010 y escribir Volvé a estudiar. Se les va a ofrecer toda la información", indicó la funcionaria.