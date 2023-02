Piden seis años de cárcel para los policías que intentaron encubrir el crimen de Blas

Pietragalla Corti concurrió al juicio y repudió la violencia institucional

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se lamentó porque existan casos de "violencia institucional" que nunca llegan a ser juzgados debido al "encubrimiento" entre miembros de fuerzas de seguridad, y consideró que es "una buena señal" el juicio que se realiza en la ciudad de Córdoba a 13 policías por el crimen de Blas Correas.



“Hay que celebrar que estemos en un juicio, hay muchos casos de violencia institucional que lamentablemente no llegan a esta instancia, porque casi siempre el encubrimiento hace que muchos de estos casos no lleguen a buen puerto y muchas familias no tienen justicia”, siguió Pietragalla en diálogo con medios locales.



Sobre el caso del asesinato de Correas, cuyo juicio este viernes proseguía con el alegato del fiscal Marcelo Hidalgo, resaltó: “Este es un juicio para, primero, tratar de aliviar el dolor que tiene la familia por la ausencia de Blas, pero también para poder demostrar a la población de Córdoba que hay encubrimiento cada vez que hay casos de violencia institucional”.



“Celebramos el juicio y el rol de la fiscalía que está demostrando el encubrimiento que hubo a partir de varios miembros de la fuerza policial, para llevar esto a un intento de enfrentamiento y amenazas al cuerpo policial”, reiteró.



De esta manera se refirió a los hechos posteriores al momento en que los policías Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33) dispararon desde atrás al auto en el que viajaba Correas junto a cuatro amigos, y uno de los balazos dio en la espalda del joven, que murió minutos más tarde.



Tras quedar herido y montarse una persecución al Fiat Argo en el que viajaban, se sucedieron una serie de hechos que investiga la Justicia, entre los cuales intentaron ‘plantarles’ un arma a los jóvenes, para simular un enfrentamiento con los efectivos.



“Sabemos que esto también sucede, la colocación de armas en algún episodio donde un miembro de la fuerza se manda alguna ilegalidad es vox populi, tiene hasta apodo esa arma (en la jerga policial se la denomina 'perro')”, lamentó el secretario de DDHH.