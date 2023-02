Vizzotti: "La influenza aviar hasta ahora no ha tenido impacto en el circuito comercial"

Vizzotti."Desde Salud venimos monitoreando la situación de la influenza aviar al igual que Agricultura" / Foto: Luis Cetraro.

Coronavirus

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se refirió al tema de la influenza aviar y dijo que "hemos tenido varios focos en el país de aves muertas pero hasta ahora son silvestres", tras lo cual r"Desde la cartera de Salud venimos monitoreando la situación al igual que Agricultura. Hemos tenido varios focos de aves muertas pero hasta ahora son silvestres y de traspatio (de corral). Eso quiere decir que hasta ahora no ha tenido impacto en el circuito comercial", indico.también y desde Salud estamos trabajando con las provincias para controlar los contactos de las aves que fallecieron y decirle a la población que si ven alguna ave muerta no hay que tocarla ni acercarse, solo tienen que llamar aAl referirse a la transmisión de la influenza aviar, la titular de la Cartera de Salud aclaró ". La transmisión del ave al humano no es muy alta y la transmisión de humano a humano tampoco es sostenida como el SarsCov2 pero debemos trabajar entre todos paraPor otra parte, al ser consultada por la pandemia del Coronavirus, Vizzotti dijo "estamos en una nueva etapa, totalmente distinta, con turismo, con la reactivación económica, con todas las actividades que están al 100% y eso se debe, gracias al enorme esfuerzo del Estado nacional de proveer las vacunas" y también de cada una de las provincias, y de los municipios que aplicaron la vacunas y a la población que confió en esta campaña de vacunación". Tenemos un, afirmó."Sabemos queporque no se puede eliminar el virus por eso son tan, pero ya en una etapa distinta, a los primeros años que teníamos un virus nuevo que se transmitía entre personas y donde el 100% de la población era susceptible y donde vimos en ciertos lugares que el sistema de salud no dio respuesta pero en nuestro país dio respuesta", agregó."Sabemos que seguirá habiendo casos pero esos casos, mientras nos sigamos dando refuerzos, npreciso la ministra.