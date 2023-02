Reconocieron a brigadistas argentinos por su labor humanitaria en Turquía

Acto de reconocimiento VER VIDEO

Integrantes de la brigada de especialistas argentinos que viajaron a Turquía contaron a Télam su asistencia en los trabajos de búsqueda y rescate de sobrevivientes del devastador terremoto que sacudió a ese país y parte de Siria, en una experiencia humanitaria a la que calificaron de "inolvidable" y por la que recibieron este viernes unCiudades enteras reducidas a pilas de escombros, por las que deambulaban aún aturdidas las personas en busca de sus familiares, fue el escenario con que se encontró el equipo argentino al llegar a Turquía, a tres días de ocurrido el sismo de magnitud 7,8 que dejó más de 50.000 muertos."Cuando llegamos era una devastación total y nosotros lo único que teníamos en la cabeza era la cantidad de personas que aún estaban ahí abajo", contó a Télam el brigadista Daniel Iglesias."Nunca se va a ir de nuestra cabeza todo lo que vivimos allá, sentir la angustia de la gente, los 50 cuerpos que encontramos sin vida, tener que extraer niños. Todo eso nos marcó, pero también nos fortaleció", agregó el brigadista que ya lleva 25 años de servicio.Fue Iglesias quien lideró la brigada USAR (Urban Search and Rescue - Búsqueda y Rescate Urbano), de la que eran parte 28 efectivos de la Brigada Especial de Rescate de la Policía Federal Argentina (PFA) y dos canes, que trabajaron junto a cuatro efectivos de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (Aciah).Durante 10 días, el equipo fue asignado a la ciudad Antakya, en la devastada provincia de Hatay, para realizar trabajos de remoción de escombros, apoyo humanitario, colaborar en la extracción de víctimas fatales y el rescate de personas."Nuestra brigada es muy nueva, tiene un año y medio, y debutó en las grandes ligas, en algo muy grande, para la que supimos estar a la altura", sostuvo Iglesias.Por su labor fueron reconocidos este viernes durante un acto en el Departamento Central de la PFA, con la presencia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el embajador de Turquía en Argentina, Süleyman Ömür Budak, y otras autoridades., dijo a Télam el ministro Fernández, quien destacó que fue el Presidente de la Nación fue quien "inmediatamente ordenó que se desplace" el equipo argentino para prestar la ayuda requerida por Turquía."Esto es importante para los argentinos y para el país, donde hay un montón de familias turcas, que aprendimos a querernos y cuidarnos", expresó el funcionario.Por su parte, durante un emotivo discurso, Budak manifestó su "más profunda gratitud a Argentina y su equipo de búsqueda y rescate por su valentía y dedicación"."Su servicio nos recuerda la importancia de la solidaridad, su acción humana es un ejemplo para todos. Son verdaderos héroes", sostuvo el embajador., agregó Budak frente a los brigadistas y sus familiares que asistieron emocionados el homenaje."Jamás me imaginé vivir esto. Nos preparamos para esto, pero no logramos dimensionar nunca la magnitud de algo así", afirmó por su parte la brigadista Lourdes Domínguez Melchor.Fue ella quien, el miércoles 15, a nueve días del terremoto, rescató junto a un compañero una madre y sus dos hijos con vida entre los escombros de lo que había sido su hogar."Encontrarlos para nosotros fue un impulso de que había esperanza, de que había más vida. Eso nos motivó mucho", contó a Télam.Ante el pedido desesperado de un hombre, que fue traducido por la especialista que acompañaba al equipo argentino, el binomio de brigadistas corrió al lugar indicado, donde pudo extraer las tres víctimas y llevarlas a la ambulancia "en bastante buen estado de salud"., expresó la brigadista."Fue un milagro y nosotros pudimos presenciarlo, Dios así lo quiso", agregó Domínguez, quien aseguró que fue "muy grato y una responsabilidad muy grande representar a todas las mujeres bomberos" en una misión tan importante, de la que participaron seis mujeres argentinas.Entre ellas estabadurante la misión humanitaria por parte de Cascos Blancos."Cuando me avisaron que iba a Turquía como enlace idiomático sentí una mezcla de miedo y una emoción muy grande de tener la chance de poder ayudar y poder representar a la Argentina", sostuvo.En diálogo con Télam, Coronato destacó que el desempeño del equipo argentino durante la misión humanitaria "fue muy profesional y muy humano" y que está preparado "no sólo en la parte física sino también en la preparación de lo emocional" que conllevan las tareas de rescate.Con la intervención de los traductores, mediante el celular o con señas y gestos, el equipo de brigadistas buscaba comunicarse con las personas afectadas y transmitirles, como sea posible, "el mensaje más humano que nos saliera"."Esta experiencia evidenció que la Argentina es solidaria y empática y que ahí donde se necesite y se pueda ayudar ahí estará", concluyó Coronato.