Nueva etapa del programa "Hay equipo" para beneficiarios de la AUH

El Gobierno lanzó este viernes en Mar del Plata una nueva etapa del programa "Hay Equipo", que apunta a garantizar a los niños y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) el acceso a la salud y el deporte.El acto de lanzamiento se llevó a cabo en en el club Al Ver Verás de Mar del Plata con la presencia de los ministros de Deportes, Matías Lammens; y de Salud, Carla Vizzotti; además de la titular de la Anses, Fernanda Raverta."Para nosotros los clubes son el centro de la política deportiva, desde que asumimos en diciembre de 2019, y en medio de la pandemia nació este programa, que en un principio se llamo ´club en obras´ y apuntaba a mejorar la infraestructura de los clubes y ahora se llama ´Hay equipo´", expresó Lammens en declaraciones a la prensa."Con Clubes en Obras llegamos a 4 mil clubes de barrio, y ahora vamos a llegar a 2 mil más. Este programa es el puntapié inicial de un programa para niños y niñas de barrios que llegó para quedarse", dijo."Para nosotros es importante que los chicos estén en el club y no en la calle. Este programa es muy importante y queremos universalizarlo para que cada vez más y mas se sumen y por eso es importante que estén el Anses y la cartera de Salud en este programa", indicóPor su parte, Raverta manifestó: "Estamos anunciando un programa que su objetivo es asistir a los clubes para que, a partir de una beca, los chicos y chicas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) vayan a hacer deportes"."Queremos que los chicos no solo vayan a la escuela, sino que puedan ir a los clubes de barrio y practicar algún deporte y al mismo tiempo que estén controlados en materia de salud", indicó."Y esto se da porque Deportes, Salud y el Anses se han unido para que cerca de 4,2 millones de chicos y chicas que reciben la AUH puedan practicar un deporte en el club y no estar en la calle", apuntó.Añadió que "la cartera de Deportes transfiere el dinero a los clubes y el Ministerio de Salud controla que los niños estén bien de salud además de tener todas las vacunas del calendario. Sabemos que los niños tienen mas oportunidades de seguir creciendo cuando hay un Estado presente", dijo.Vizzoti, en tanto, dijo que "desde el Ministerio de Salud vamos acompañar con camiones sanitarios para controles de salud y vacunación"."Estar en el club no solo es importante para el deporte sino también para salud, para que los chicos y chicas estén en un entorno saludable es muy relevante sobre todos en los niños y niñas. Y ademas el programa incluye que podamos acompañar con controles sanitarios a los que practican deportes". indicó"Este es el primer club y será extensivo a otros clubes y por eso está el Anses para acaparar a todos los chicos de la UAH, es clave y el área de deportes también para captar a todos los clubes que fueron muy importantes durante el periodo de la pandemia del coronavirus". apuntó.El programa "Hay equipo" esta orientado a vincular a chicos y chicas de entre 5 y 17 años cuya madre, padre o tutor/a perciba la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) con instituciones deportivas como espacios de pertenencia, recreación y desarrollo.De esta manera, el Estado Nacional garantizará su acceso a diversas prácticas deportivas en todo el territorio nacional cubriendo el 100% del costo de la actividad en los clubes o instituciones que se inscriban en el programa, ademas tendrán controles médicos.