Francisco: "Una guerra es una destrucción, nos disminuye siempre"

Foto: AFP

Hace un año iniciaba la absurda guerra contra Ucrania. Permanezcamos cercanos al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos: ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? La paz construida sobre las ruinas no será nunca una verdadera victoria. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 24, 2023

El #PapaFrancisco siempre ha pedido no olvidar al pueblo ucraniano, atormentado por un conflicto "absurdo y cruel", y no acostumbrarse a la barbarie de las armas pic.twitter.com/tmGcWu31DP — Vatican News (@vaticannews_es) February 24, 2023

El papa Francisco se reunió con un grupo de refugiados ucranianos presentes en Roma para ver una película sobre la guerra en Ucrania del director Evgeny Afineevsky, en una proyección de la que también participaron inmigrantes y sin techo residentes en la capital italiana y diplomáticos.En un gesto simbólico por el primer aniversario de la invasión rusa, el Papa vio junto a los refugiados y otros invitados la cinta "Freedom on fire: Ukraine's fight for freedom", una película de dos horas filmada en suelo ucraniano durante este año de conflicto., afirmó el Papa tras la película.Según explicó Afineevsky antes de la proyección, se trata de una secuela de la película del mismo director "Winter on fire" (2015) sobre las revueltas de 2014 en Plaza de la Independencia, por la que había sido nominada al Óscar., durante el asedio de la localidad de MariupolJunto al Papa y a Afineevsky también estuvieron funcionarios vaticanos como el responsable de la caridad papal, el cardenal polaco Konrad Krajewski. Asistieron además los embajadores de Estados Unidos y Ucrania ante la Santa Sede.En 2021, Afineevsky ya había realizado dos proyecciones dentro del Vaticano de su premiado documental "Francesco", basado en la figura del Papa argentino.