Rubén Insúa: "Gattoni me cumplió su palabra"

Foto: Eliana Obregón.

¡Todo listo para recibir a Unión! ✅



🔛 Entrada en calor.

⚽ Trabajos con pelota.



🏨 Tras el almuerzo en el estadio, los convocados permanecerán concentrados a la espera del partido. pic.twitter.com/k3e6rVb668 — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 24, 2023

El entrenador de San Lorenzo,, destacó este viernes que el defensorle cumplió con "su palabra" de no irse libre en junio, en la previa al partido de mañana contra Unión de Santa Fe, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)., comentó el DT en la conferencia de prensa.Si bien Gattoni viene de darle la victoria a San Lorenzo en Junín contra Sarmiento (1-0), ya no llevará la cinta de capitán porque se irá el 30 de junio a Sevilla de España."A Federico no le quedaba bien la capitanía porque el 30 de junio va a dejar de ser jugador de San Lorenzo. Nosotros estamos armando el plantel y toda la campaña, no sólo hasta el 30 de junio", explicó.Es por eso que el capitán seguirá siendo Jalil Elías y los subcapitanes serán Nicolás Blandi y Augusto Batalla, confió el director técnico.De cara al encuentro del sábado contra Unión, el DT no confirmó el equipo titular aunque todo indica que repetirá el once que se llevó los tres puntos de Junín.. Teniendo en cuenta que jugamos el lunes y algunos futbolistas demoraron en su recuperación, entre hoy y mañana vamos a decidir como jugar ante Unión”, comentó.San Lorenzo suma nueve puntos en el campeonato y buscará mañana la quinta victoria consecutiva en el Nuevo Gasómetro, contando la temporada anterior y la presente.