Gago tiene la clave para jugar ante el puntero Lanús

Foto: TW @RacingClub

El entrenamiento empezó en el gimnasio.

Luego, en la cancha auxiliar, los que jugaron más de 45' ante San Martín (F) hicieron tareas de recuperación.

El resto: rondos, fútbol reducido y táctico en dos grupos ante juveniles.

Sábado: práctica a la mañana, en el estadio. pic.twitter.com/TrrCf22UJO — Racing Club (@RacingClub) February 24, 2023

El entrenador de Racing Club,, destacó este viernes que, su próximo rival, tiene "muchos aspectos fuertes", de cara al partido de lunes como local en el Cilindro de Avellaneda, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF)., comentó el entrenador en la conferencia de prensa brindada este mediodía en el predio del club."No hemos repetido equipo todavía. En algunos partidos buscamos algo y en otros, otra cosa. Y también depende del rendimiento de los jugadores en la semana. Tengo partidos donde necesito una clase de jugador y en otros partidos otra cosa. El fútbol no es fácil, todos podemos opinar pero es difícil hacer. Muchas veces el rival te lleva a cometer errores", analizó el exentrenador de Aldosivi de Mar del Plata."Quiero que mi equipo tenga paciencia cuando nos encontramos con un rival que acumula muchos jugadores en la zona baja. En ese escenario no podemos ir directo porque le damos una ventaja al defensor rival que tiene como objetivo defender su arco y nada más. Nosotros tenemos que ser pacientes, tocar y abrir espacios", opinó sobre los planteos de sus rivales en los primeros partidos."Nos encontramos con un rival que nos complicó desde que nos hizo el gol porque se cerraron mucho y se metieron muy abajo. Tuvimos paciencia, conseguimos el empate, y con diferentes alternativas en el segundo tiempo le encontramos los espacios", recordó el DT en el contacto con la prensa.A su vez, Gago sostuvo que buscará que Racing "no tenga techo" en sus aspiraciones deportivas en el presente y en el futuro a corto plazo, con la Copa Libertadores como principal objetivo de la temporada.Por otro lado, Racing continúa negociando en la renovación de contrato con Emiliano Vecchio y Matías Rojas, aunque el primero está lejos de continuar en la institución por sus elevadas pretensiones económicas."Lo de Vecchio lo hablé con él y con Víctor (Blanco). Dije lo que me parecía y hasta ahí llega mi intervención", dijo el DT acerca del tema de la semana.