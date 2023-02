La Fragata Libertad amarró en puerto de Ingeniero White tras su paso por Mar del Plata

La Fragata Libertad amarró este viernes en el, luego de haber navegado desde la ciudad de Mar del Plata, donde fue visitada por más de 90.000 personas y de cara a su próximo viaje de instrucción.Una vez en el puerto local donde, el buque escuela de la Armada Argentina zarpará hacia la base Naval de Puerto Belgrano, lugar en que será sometida a distintos trabajos.La nave, con la bandera argentina flameando en el palo mayor y decenas de insignias multicolor, arribó con un día soleado y con poco viento y, entre otros, como así también vecinos y familiares de los tripulantes."Es un momento de mucha emoción, de poder recibir a nuestra nave insignia que tiene que ver con nuestra soberanía, con el valor de la patria y también por el comandante que está a cargo que es de nuestra ciudad, por lo que es un doble orgullo", expresó Susbielles.Por su parte eldijo a Télam que "no soy yo sólo el único tripulante de Bahía Blanca, hay muchos y para la Fragata Libertad es un orgullo llegar al puerto porque es muy bien recibida"."La mayor parte de la tripulación es de esta zona, por lo que para nosotros tiene un significado especial y disfrutamos de manera particular arribar a Bahía Blanca", sostuvo.El marino dijo que "zarpamos de Buenos Aires el 6 de febrero en una navegación tradicional y rutinaria de adiestramiento, luego a Mar del Plata donde estuvimos más de diez días con jornadas de puertas abiertas y como es un buque escuela independientemente del viaje de instrucción cuenta a bordo con cadetes y alumnos de diferentes institutos"."El lunes nos movemos hasta Puerto Belgrano para iniciar un período de mantenimiento anual, tradicional, previo al viaje de instrucción anual que empezaría a fines de mayo", comentó.Lay para Nieto "es particular, tengo mucha familia acá, mis amigos, tiene su significado particular".Nieto dijo quey "en esta navegación superamos los 300, porque además hubo invitados institucionales".Entre los familiares que esperaban a los tripulantes se encontraba con una bandera argentina, Fernando Varese, del barrio de Villa Delfina de Bahía Blanca, quien dijo que "viene nuestro hijo Gastón, que es capitán de corbeta, y hace cinco meses que no lo veía"."Estoy muy emocionado, esto es un emblema, es historia", agregó el hombre al señalar que "es un gran orgullo".Por su parte, Claudia, la madre del cabo primero Gabriel Ferreira, quien es oriundo de Ingeniero White, dijo que "esto es muy emocionante, más allá que tengo un hijo militar, ver este momento" en referencia al ingreso del buque escuela donde era acompañado por la Banda de Música de la Base Naval de Puerto Belgrano.Por su parte el, quien integra la tripulación y es oriundo de Punta Alta, dijo a esta agencia que "es el primer viaje, estoy hace dos meses a bordo, me embarqué en Buenos Aires e hicimos las dos partes de la navegación"."Es un logro tanto personal como profesional, es lo más de lo más", dijo Gigena quien espera a ser recibido por su familia.En tanto que el, dijo que era de Misiones e indicó que "hace siete años que vivo en Bahía Blanca y que navegar es un logro divino, hermoso, una linda experiencia".En tanto que, expresó que "es una experiencia única, en estos dos meses estuvimos aprendiendo, además que es muy bueno subir arriba" en referencia al trinquete, que es uno de los palos que cuenta la Fragata Libertad.donde una vez culminado, los cadetes obtienen el grado de guardiamarina, el primer escalafón de la carrera de oficiales de la Armada.La Fragata Libertad tiene 104 metros de eslora, 14,3 de manga, una superficie de 2.652 metros cuadrados de velamen, 3.635 toneladas de desplazamiento a carga completa y una altura máxima en su palo mayor de 50 metros.La nave insignia fue construida por Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE) en Río Santiago, provincia de Buenos Aires, y la entrega del buque a la Armada fue el 28 de mayo de 1963, año en que realizó su primer viaje de instrucción entre el 19 de junio y el 6 de diciembre.