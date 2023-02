"Pedimos justicia por Tahiel", dijo la madre del niño que murió atropellado en una picada

Reclamo de justicia por el niño atropellado

Proyecto de Ley Tahiel-Kevin

La familia sigue esperando que sea sancionada la ley Tahiel-Kevin

Noelia Abigail Díaz, madre de Tahiel Contreras, un niño de 6 años que murió atropellado en una picada ilegal en el partido bonaerense de La Matanza en 2020, y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, estuvieron este viernes en el lugar del hecho para recordarlo en vísperas del inicio del juicio oral que comenzará el lunes en la Universidad Nacional de La Matanza."Desde el 13 de septiembre del 2020, el día en el que nos arrebataron la vida de nuestro hijo, nuestra vida no volvió a ser igual. Cada día es una agonía para nosotros y para aliviar nuestro corazón después de tanto sufrimiento, poder llevar el duelo con la paz que merecemos y que nuestro hijo pueda descansar en paz, pedimos Justicia por Tahiel", dijo a Télam la madre del niño desde la intersección de la Ruta 21 y Soldado Sosa, de Gregorio de Laferrere, lugar donde fue atropellado.Este viernes, el padre y la madre de Tahiel, que viven a solo una cuadra y media del lugar, fueron acompañados nuevamente por toda su familia, vecinos de la zona, y niños y niñas que sostenían carteles con fotos del niño, al lado del santuario, repuso a esta agencia Martínez Carignano."La imagen que tengo es de una familia que está destruida, que nunca se recuperará de lo que pasó, pero que tiene una esperanza de no ser revictimizada nuevamente y que el tribunal dicte una sentencia que ponga las cosas en su lugar y llame a lo que pasó como lo que realmente fue un homicidio y no un accidente", agregó Carignano., agregó Díaz sobre los imputados que llegarán detenidos al inicio del juicio, y pidió además que sigan acompañando a la familia el lunes.Por su parte, Martínez Carignano aseguró que desde la ANSV seguirán acompañando a la familia como desde el primer día."Estamos en las vísperas de que la justicia se pronuncie respecto de lo que pasó y reafirmamos que 'Tahiel no murió por un accidente, fue víctima de un homicidio vial y para que realmente haya justicia los jueces tienen que poner a los dos homicidas en el lugar que corresponde', en el lugar de gente que decidió correr una picada, poner en peligro la vida de los demás, transformar sus autos en armas y que lo que produjeron merece una condena que los considere homicidas y no gente que 'tuvo una desgracia", señaló el funcionario.La ANSV colaboró con la Justicia durante el proceso judicial bajo la figura de "amicus curiae" (amigos del tribunal), acercaron desde el inicio trabajos técnicos respecto de las consecuencias del exceso de velocidad de las picadas clandestinas, solicitaron que los autores permanecieran en prisión y que la carátula del caso sea doloso y no culposo, agregó Carignano.También asistieron a la familia con tratamiento psicológico y la madre se sumó a la ANSV como concientizadora en escuelas de educación vial de la zona.Por este hecho,(en homenaje al hijo de Viviam Perrone, el adolescente que murió en 2002 tras ser atropellado por un auto en la localidad bonaerense de Vicente López), que espera por su avance parlamentario.El proyecto busca crear la figura de "homicidio vial", equiparándola a la de homicidio simple, que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión para quien provoque una muerte corriendo picadas ilegales, precisaron, entre otras cuestiones claves."El proyecto fue re presentado el 23 de mayo de 2022 para que no pierda estado parlamentario y este año en ordinarias volveremos a la carga para intentar sacarlo", aseguró a Télam el diputado nacional Ramiro Gutiérrez (Frente de Todos), firmante de la iniciativa."Creo que va a ser muy importante lo que resulte de este juicio para que volvamos a la carga pidiendo la ley", insistió Martínez Carignano."La ley va a servir a las personas que lamentablemente pasen por un caso similar al nuestro, para tener la asistencia que necesitan y que la persona que mató tenga su detención desde el primer momento. Vamos a luchar para que se puede aprobar y que sea ley", concluyó Díaz.En el mismo sentido, una campaña de recolección de firmas motorizada por la madre de un joven que murió atropellado en enero de 2021 en la ciudad de Rawson (www.change.org/AumentenLasPenas) logró reunir más de 120.000 adhesiones en reclamo de que sean aumentadas las penas previstas para responsables de muertes en hechos viales."Las leyes le faltan el respeto a las víctimas, denigran al familiar fallecido y amparan a su asesino, dejando una sed de justicia por falta de años de condena al criminal", plantea Lucía Guerra, mamá de Ronald Guerra, fallecido el 18 de enero de 2021.