El imponente presente de Ariadna Asturzzi en el teatro, en series y en cine

Foto: Eliana Obregón

Foto: Eliana Obregón

Foto: Eliana Obregón

Foto: Eliana Obregón

La actriz, dramaturga, directora y bailarina rosarinavive un presente pródigo en actividad ya que se sumó al elenco del éxito teatral, es parte de la flamante serie juvenil, está por reestrenar su obray aguarda por los estrenos de la serie local protagonizada por Robert de Niro y de tres largometrajes."Para todos los que trabajamos en cualquier actividad 'freelance', y sobre todo los artistas, sabemos que cuando tenemos una buena racha hay que tratar de hacer todos los trabajos porque no siempre es así y hay que capitalizarlo", reflexiona Asturzzi durante una entrevista con Télam.La artista señala que está "muy contenta con lo que está pasando", que piensa que "puede tener que ver con estar tranquila y no estar ansiosa": "De ese modo las cosas llegan con más fluidez y con más naturalidad que cuando le ponés mucha carga y expectativa a lo que aparece"."Por ahí -arriesga-, cuando estás tranquila y tenés varias cosas y estás dispersando la atención y la energía está más repartida no te genera ansiedad, no tenés un estado de desesperación, las cosas funcionan mejor y vos funcionás mejor en las cosas".Asturzzi, en cambio, descarta el peso del talento en estos arrebatos y considera queLa actualidad de la intérprete la tiene de jueves a domingos tomando parte en las cinco funciones semanales de "Inmaduros", la comedia encabezada por Adrián Suar y Diego Peretti que sube a escena en porteño El Nacional (Avenida Corrientes 960) y en la que le tocó reemplazar a Fernanda Metilli., comenta sin perder el humor.Consultada acerca de su papel de Nuria, que de algún modo desenmascara el mundo ligero y feliz del Alfi encarnado por Suar en la pieza dirigida por Mauricio Dayub, destaca: "Me toca hacer un arco muy interesante que pasa de alguien que va a una fiesta a pasarla bien a decirle en la cara la hipocresía del personaje de Adrián".También sobre tablas, Asturzzi aguarda la reposición de "Melincué", la primera de las cinco obras que escribió y que los lunes de marzo a las 20 volverá a escena en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (Lavalle 3.636) asumiendo la dirección junto a Fernando Salem y actuando en compañía de Julia Tozzi y Máximo Meyer., repasa la creadora.Capaz de balancear esas dos experiencias escénicas, Asturzzi compara: "Voy a estar haciendo teatro comercial para mil personas y otras funciones para 50 espectadores y me parece lo más lindo que hay porque son discursos distintos, formatos, distintos y registros actorales distintos".En el territorio audiovisual, la artista que desde sus 16 años vive en Buenos Aires, puede ser vista desde el miércoles pasado en la plataforma Prime Video como parte del elenco del drama juvenil musical "Melody, la chica del metro", producida por Warner Music y protagonizada por la cantante Yas Gagliardi y donde comparte staff con César Bordón, Luis Machín, Peto Menahem, Muriel Santa Ana, Benjamín Alfonso, Marcela Morelo y Carla Pandolfi, entre más."Me tocó un personaje que habla en 'spanglish' todo el tiempo y fue muy difícil de hacer por el esfuerzo cognitivo de actuar una serie completa en otro idioma, pero resultó una experiencia espectacular", evoca.También en formato de serie, Ariadna aguarda novedades sobre el estreno de la serie "Nada" de Star+, que además del protagónico de Luis Brandoni contó con la participación del célebre actor estadounidense Robert De Niro, que rodó varias escenas en la Argentina en mayo pasado bajo las órdenes de Mariano Cohn y Gastón Duprat."Estaba en España en la casa de una prima y me llamaron para contarme y primero estallé en una carcajada y después me quedé muda", confiesa la actriz sobre el momento en que se enteró que De Niro sería parte de la serie.Como balance de esa experiencia profesional, consigna que "se trató de un proyecto de un tamaño, de una calidad y con unos actores que es algo buenísimo y te obliga a estar a la altura pero también te hace sentir una tuerquita de una máquina enorme".De las plataformas a la pantalla grande, Asturzzi aguarda por el estreno de tres películas locales: "Reparo", de Lucía Van Gelderen (vista en el último Festival de Mar del Plata); "Estepa", su primer protagónico junto a Agustín Sullivan que se rodó en Bariloche bajo las órdenes de Mariano Benito; y el filme coral "La larga vida de los recuerdos", de Mariana Russo y Alberto Masliah.