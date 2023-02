Boca visita a Vélez en Liniers con la misión de mantenerse ganador

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Alfredo Luna.

Probables Formaciones

, en el partido saliente de los cuatro que le darán continuidad a la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio José Amalfitani, de Vélez, ubicado en el barrio porteño de Liniers, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por la señal ESPN Premium.El equipo "Xeneize" tiene 7 puntos en el inicio de la Liga Profesional y viene de superar a Platense como local por 3-1, mientras que Vélez, con 5 unidades, empató en Tucumán (1-1) con el local Atlético un partido que tenía casi ganado.doméstico, Lanús, que tiene 12 puntos y cumple una campaña impecable puesto que ganó los cuatro partidos que jugó.El DT Ibarra tomó nota de las bajas actuaciones e hizo cambios en el equipo que le reportaron una mejoría, sobre todo por los ingresos de Ezequiel "Equi" Fernández en el mediocampo y el uruguayo Miguel Merentiel junto al juvenil Luca Langoni en ofensiva, en lugar de los improductivos Juan Ramírez y Nicolás Orsini, más el colombiano Sebastián Villa, expulsado en Córdoba.Para visitar a Vélez estarán disponibles Villa, quien recibió solo una fecha de suspensión, y Darío Benedetto, quien adeudaba cuatro jornadas de sanción y aún no debutó en el torneo doméstico.Sin embargo, Ibarra los tendrá a los dos en el banco de suplentes y mantendrá en la ofensiva a Langoni y Merentiel, mientras que los cambios que hará serán dos y por otras razones.En ese sentido, Facundo Roncaglia reemplazará en la defensa al paraguayo Bruno Valdéz, con una molestia muscular, y Martín Payero sustituirá a Alan Varela en el mediocampo, en este caso por cuestiones tácticas y con la intención de encontrar mayores variantes en la generación de juego.Boca intentará repetir en Liniers lo bueno que mostró en el segundo tiempo de su partido ante "El Calamar" y sobre todo encontrar un funcionamiento más armonioso y no depender tanto de sus individualidades.En el banco de suplentes estarán Villa y "Pipa" Benedetto, quienes seguramente gozarán de algunos minutos porque Ibarra los quiere tener con ritmo de competencia para la final que Boca jugará el miércoles próximo ante Patronato en Santiago del Estero.Boca y Patronato definirán al campeón de la Supercopa Argentina en el estadio Madre de Ciudades, en un partido importante ya que aportará una nueva estrella al ganador.El entrenador uruguayo mantiene algunas dudas para diagramar el equipo y haría un par de variantes en relación a la formación que empató en Tucumán.En ese sentido, el zaguero uruguayo Diego Godín no terminó bien físicamente el partido y dejaría su lugar a Valentín Gómez, mientras que ingresaría Walter Bou en lugar de Santiago Castro o Abiel Osorio, en tanto que Lucas Pratto seguiría en el banco de suplentes.El historial entre ambos es de 175 partidos, con 89 victorias de Boca, 45 de "La V azulada" y 41 empates, siendo la última vez que jugaron en Liniers el 24 de octubre de 2021 con triunfo del local por 2-0 con goles de Federico Mancuello y Cristian Tarragona, quienes no están más en el club.: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Diego Godín o Valentín Gómez, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Elías Cabrera, Nicolás Garayalde y José Florentín; Walter Bou; Santiago Castro o Abiel Osorio y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia y Agustín Sandez; Martín Payero, Ezequiel Fernández, Guillermo "Pol" Fernández y Oscar Romero; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Hugo Ibarra.: Yael Falcón Pérez. VAR: Jorge Baliño.: José Amalfitani, de Vélez Sarsfield.: 21.30.: ESPN Premium.