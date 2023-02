Revocaron los sobreseimientos a exdirectivos del HSBC por las cuentas de clientes en Suiza

En la denuncia se aludió a 4.040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza" de nacionalidad argentina. Foto: archivo.

Larevocó por "prematuro" el sobreseimiento a 20 ex directivos argentinos y extranjeros del HSBC Bank, y ordenó profundizar la investigación en torno de presuntas maniobras de evasión tributaria mediante el lavado de activos en el exterior para clientes de esa entidad en el país.que, desde el H.S.B.C. Bank Argentina S.A. y las oficinas de representación local del H.S.B.C. Bank USA N.A. y del H.S.B.C. Private Bank Suisse S.A., podrían haberse desarrollado en torno a los “activos de residentes argentinos no declarados [ante el organismo recaudador)”, sostuvo el fallo de la Sala B del Tribunal de Apelaciones al que tuvo acceso Télam.Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio hicieron lugar a una apelación de las querellas de AFIP-DGI, Unidad de Información Financiera y de la fiscalía del caso en la causa en la que se investiga si hubo una evasión tributaria agravada.En la sentencien lo penal económico, María Verónica Straccia, en diciembre de 2021.El Tribunal dispuso profundizar la pesquisa sobre depósitos de argentinos "que en algún momento se habrían acreditado en las cuentas de la entidad con sede en la Confederación Suiza, y la incidencia que aquellas actividades podrían haber tenido en el derrotero de los activos aludidos".La, en relación con "distintos integrantes del directorio del HSBC Bank Argentina S.A., quienes presuntamente, en connivencia con autoridades de las casas de representación locales de los bancos HSBC Private Bank (SUISSE) S.A. y HSBC Bank USA N.A., habrían organizado su desarrollo empresarial de manera tal de habilitar un medio paralelo, clandestino y antirreglamentario de actividad bancaria, destinado a canalizar riquezas de determinados clientes de elite"En concretode nacionalidad argentina.También a "operaciones en el extranjero, puntualmente en la Confederación Suiza, con lo cual se habría configurado un ámbito de administración de fondos significativos previamente ocultos a las autoridades nacionales de control, en particular a la AFIP".El Tribunal de Apelaciones concluyó queen una demanda laboral en la cual se aludió a pagos "en negro" producto de estas supuestas maniobras.Los sobreseimientos se dictaron en base a "información de carácter formal" y "sin reparar en que“ la característica central [de las maniobras presuntas que habrían quedado al descubierto a partir de la información aportada por las autoridades de la República Francesa en las que se sustentó la denuncia inicial] es el ocultamiento de información "o que“ (la clandestinidad de esta actividad explica[ría] la ausencia de registros documentales y la falta de exteriorización de la información en el marco de los regímenes informativos vigentes del BCRA y de la AFIP”, se analizó.La decisión recayó sobre el extitular de la filial argentina, Gabriel Martino, los exdirectivos Miguel Angel Estevez, Marcelo Degrossi, Antonio Losada, Rubén Silvarredonda, Martín Eraso, Juan Cuccia, Carlos Basílico, Moira Frehner, Alberto Tawil, Miguel Abadi, David Goldfarb, Beatriz Sánchez y Simón MartínTambién sobre Youssef Assaad Nasr, Patrick Flynn, Trevor Gander, Alexander Flockhart, Alan Pollack y Horacio Divinsky.Todos fueron imputados por haber tomado parte “por acción o por omisión, en distintos actos tendientes a dar apariencia de licitud a bienes provenientes del delito de evasión fiscal", por parte de "distintos contribuyentes que poseían fondos depositados en distintas cuentas bancarias abiertas en el HSBC Private Bank (Suisse) SA",La, una filtración de información de la filial suiza del banco.