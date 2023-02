La OTAN, EEUU y la UE critican el plan de China para una "solución pacífica" en Ucrania

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg afirmó que Beijing "no tiene mucha credibilidad" en este conflicto. Foto: AFP.

Las respuestas al plan de China

"No tiene en cuenta quién es el agresor y quién la víctima de una guerra ilegal de agresión" Nabila Massrali

China presentó en las últimas horas un, al cumplirse un año del inicio de la invasión rusa, pero tanto Estados Unidos, la Unión Europea (UE) como la OTAN lo calificaron de "" y criticaron la cercanía del gigante asiático con el Kremlin.La iniciativa anunciada a última hora de este jueves (la mañana de hoy según el horario de Beijing) exige el "respeto a la soberanía" y mantener "la integridad territorial" de todos los países, dos reclamos elevados por Ucrania, como así también "abandonar la mentalidad de Guerra Fría", "tomar en serio las preocupaciones de seguridad legítimas" y "detener las sanciones unilaterales", quejas mencionadas anteriormente por Rusia.Ely una llamada a la "moderación" para "evitar que la situación se salga de control", y explicita la necesidad de iniciar conversaciones de paz, dado que "el diálogo y la negociación son la única salida viable para resolver la crisis".La propuesta también hace hincapié en, así como también "proteger" a la población civil y a los prisioneros de guerra y "promover la reconstrucción" en las zonas de conflicto.Por último, el plan reclama "mantener seguras las centrales nucleares", principalmente ante los riesgos por el control ruso de la planta de Zaporiyía, la más grande de Europa, y "facilitar la exportación de cereales" ante la crisis alimentaria que generó la guerra entre dos de los principales países exportadores de cereales y fertilizantes.El, mostró su escepticismo este viernes respecto al plan de China, al afirmar que Beijing "no tiene mucha credibilidad" en ese conflicto.. Y además, firmó días antes de la invasión un acuerdo (...) de asociación ilimitada con Rusia", dijo en declaraciones a la prensa desde la capital de Estonia, Tallin.En sintonía,, ya que "no tiene en cuenta quien es el agresor y quien la víctima" en la guerra de Ucrania.En conferencia de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores del bloque, Nabila Massrali, indicó que la iniciativa enfatiza algunos puntos de la carta de Naciones Unidas, pero resulta "selectiva" e "insuficiente".A su juicio, recoge las preocupaciones de seguridad de Rusia, con los que Moscú justifica su ataque militar a Ucrania, y desdibuja la línea entre agresor y agredido."No tiene en cuenta quién es el agresor y quién la víctima de una guerra ilegal de agresión", manifestó Massrali y subrayó que cualquier propuesta debe tener en cuenta la integridad territorial y soberanía ucraniana, así como el derecho de defensa que ejerce Ucrania.En declaraciones también desde Estonia, donde participó en los actos de independencia del país coincidiendo con el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, lan, expresó que el documento supone una serie de "principios", más que un plan de paz, que hay que estudiar pero siendo conscientes de la cercanía de Beijing con Rusia, también en el contexto de la guerra."Hay que verlos con el telón de fondo específico de que China ha tomado posición firmando un acuerdo de amistad ilimitado con Rusia justo antes de la invasión", subrayó la jefa del Ejecutivo europeo.Ese mismo argumento utilizaron autoridades de Estados Unidos para criticar la propuesta de Beijing.El, indicó que Washington observa "de cerca" los movimientos del gigante asiático que, según manifestó, podría estar preparándose para "entregar armas letales a Rusia".Por su parte, el, expresó también sus "dudas" sobre el "papel constructivo" que China puede desempeñar para la paz en Ucrania."Cualquier propuesta constructiva que nos acerque a una paz justa es bienvenida. Sigue siendo dudoso que China, potencia mundial, quiera desempeñar un papel tan constructivo", dijo en una ceremonia en Berlín con motivo del primer aniversario de la invasión rusa."Si es así, entonces China no solo debería hablar con Rusia sino también con Ucrania. En ese caso, China debería unirse a la abrumadora mayoría de los Estados y comprometerse por la paz bajo los auspicios de la ONU", añadió el presidente alemán, citado por la agencia de noticias AFP.(este jueves se abstuvo de exigir el "retiro inmediato" de tropas rusas en la votación que hubo en la Asamblea General de la ONU), aunque mantiene sus lazos con su aliado estratégico en Moscú.El jefe de su diplomacia, Wang Yi, se reunió la semana pasada en Berlín con su par estadounidense, Antony Blinken, y luego viajó a la capital rusa para dialogar con el presidente Vladimir Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.En un resumen de la reunión publicado por la agencia estatal Xinhua, Wang indicó queEl presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este jueves que no había visto el plan de paz de China y que quería reunirse con los representantes de Beijing para hablar de esta propuesta antes de ofrecer su punto de vista."Creo que es un hecho muy positivo en general que China empiece a hablar de Ucrania y a enviar señales", dijo Zelenski.