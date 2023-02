Germán Martínez: "Sería un papelón que Stornelli no vaya a la comisión de juicio político"

Para Martínez "fue muy valioso" el intercambio de ideas entre los jueces federales Ramos y Ramos Padilla.

Martínez: "Estamos seguros de los hechos que denunciamos y de las pruebas que estamos ofreciendo".

En Diputados analizan las denuncias contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

El, destacó este viernes que se está haciendo una tarea "muy ordenada y muy sistemática" por parte del Frente de Todos (FdT) en el marco de la Comisión de Juicio Político en el proceso abierto en relación a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y consideró que "sería un papelón" que el fiscal federal Carlos Stornelli no se presente luego de ser citado."Estamos queriendo dejar en claro que hay una red de vínculos que después termina influyendo en las decisiones de los jueces. Se está haciendo una tarea muy ordenada y muy sistemática por parte de nuestro bloque. Pensaron que íbamos a ir como jauría desesperada y estamos yendo paso a paso", afirmó Martínez en declaraciones formuladas este viernes a la mañana a Radio 10.Este jueves, lode la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales.Se trató del quinto encuentro por el proceso que se le sigue a los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada al capítulo judicial de lapor chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".En ese marco, Martínez subrayó que, desde el FdT, están "seguros" de lo que están impulsando, como así también de "los hechos que estamos denunciando y de las pruebas que estamos ofreciendo"."Tuvimos ocho horas de trabajo donde una fue de debate político y, después, siete horas intensas para escuchar a los testigos. Citamos a nueve testigos. Excepto (el exsenador radical) Mario Cimadevilla, que pidió ser reprogramado, todos los otros estuvieron y respondieron las preguntas de los diputados de todos los bloques. Fue muy importante", aseguró.Para Martínez,y se produzca un "intercambio de miradas"."Nos llevó a citar a los dos fiscales (Stornelli y María Laura Roteta). Ramos dijo que dio lugar a lo que le pidió al fiscal Stornelli. Hay que escuchar por qué Stornelli consideraba que había que archivar en tiempo récord durante la fiesta judicial", afirmó Martínez en referencia a la causa que investigaba los chats filtrados."Ayer hubo dos jueces federales presentes que dijeron todo lo que tenían que decir. Seria un papelón que Stornelli no vaya a la Comisión de Juicio Político", agregó.Por otro lado, calificó como, aunque luego legisladores de la Coalición Cívica regresaron con el argumento de "velar por el cumplimiento del debido proceso","Algunos volvieron al rato. Los únicos que no lo hicieron fueron los del PRO. Los diputados de la UCR y la Coalición Cívica regresaron e hicieron preguntas a los testigos", apuntó Germán Martínez.Asimismo, sostuvo que, en la que llegan a "tergiversar en sus títulos los buenos materiales periodísticos que generan sus propios periodistas"."Si no tuvieran la cobertura y el blindaje mediático que tienen estos jueces y esta Corte Suprema de Justicia en poco tiempo habría un dictamen en contra de ellos y una acusación en el recinto", aseguró.