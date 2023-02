Prigioni tras ganarle a Canadá: "Tenemos que seguir con los dientes apretados"

Pablo Prigioni. / Foto: Diego Izquierdo.

Campazzo: "Hicimos un partido bueno, fuimos inteligentes y estuvimos concentrados, sobre todo en defensa"

, Pablo Prigioni,en la ciudad de Mar del Plata, en la última ventana de las Eliminatorias para el Mundial 2023."Todavía no hemos conseguido nada, de manera que hay que seguir con los dientes apretados", subrayó el cordobés Prigioni luego del éxito de este jueves sobre los canadienses, a los que les quitaron el invicto de 10 partidos.Argentina volverá a jugar el domingo próximo nuevamente en el Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata, por la última ventana para el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas 2023, al que todavía no se clasificó."Una de las claves del planteo fue limitar los tiros de tres puntos de Canadá y por muchos momentos se lo pudo controlar", añadió Prigioni."Sufrimos un poco en los rebotes. Defensivamente Canadá presionó en toda la cancha y frenó el ritmo ofensivo pero, al final, los chicos defendieron, pudieron correr, sacamos la diferencia y metimos tiros importantes en momento en que se podía haber complicado el juego", explicó el cordobés."El objetivo siempre fue ir de a un partido a la vez. Hemos conseguido el primero, a ver si podemos conseguir el segundo. Todavía no hay nada conseguido. Tenemos que seguir con los dientes apretados para seguir jugando un poquito mejor de lo que lo hicimos hoy", concluyó Prigioni.Facundo Campazzo,en el triunfo 83 a 72 ante Canadá en la ciudad de Mar del Plata, por la última ventana de las eliminatorias para el Mundial 2023."Hicimos un partido bueno. Empezamos quizás un poquito acelerados, ansiosos, pero luego fuimos inteligentes y estuvimos concentrados, sobre todo en defensa", analizó Campazzo, ex NBA.El cordobés admitió que se trataba de un partido importante debido a que Argentina aún no pudo asegurar su clasificación para el Mundial y que por eso cometieron algunos errores en el inicio del partido."Lo mejor se vio cuando supimos controlar en muchos momentos el ritmo de juego, hubo una buena selección de tiros y el ataque estuvo rápido", añadió Campezzo, actual jugador del Estrella Roja de Belgrado, quien anotó 13 puntos y dio 10 asistencias ante los canadienses, expresó el ex jugador de los Dallas Mavericks, de cara al cruce ante ante República Dominicana en el mismo escenario.