Realizarán un nuevo reclamo de justicia a 4 años de la desaparición de Arshak Karhanyan

Foto: Victor Carreira.

Legisladores nacionales y porteños realizarán este viernes un nuevoal cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición del policía de la Ciudad de Buenos Aires, en una conferencia de prensa que ofrecerán en el Congreso de la Nación y de la que también participarán familiares y referentes de la comunidad armenia.La rueda de prensa, programada para las 17 en el Salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, estará encabezada por el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau y participarán, entre otros, la legisladora porteña la madre de Karhanyan, Vardush "Rosita" Datyvian , y personalidades de la colectividad armenia, país de origen del joven policía desaparecido.Montenegro destacó en declaraciones a Télam que "el Congreso de la Nación es el escenario para" y advirtió que "hace cuatro años estamos pidiendo justicia por él".La legisladora, que sigue el caso desde sus inicios, señaló que "Leopoldo (Moreau) nos ayudó mucho desde el principio de la investigación, desde el primer momento estuvo al lado mío, con la presentación de un 'amicus curie' ante la Justicia", y agregó: "Desde el Congreso, (Moreau) siempre acompañó"."Por eso también es quien convoca a esta conferencia de prensa", añadió Montenegro.El lunes pasado, el propio Moreau se pronunció sobre el caso desde su cuenta personal de Twitter al señalar que "CABA está desgobernada" y en relación a la búsqueda del agente de la Policía porteña advirtió que "hicieron desaparecer hace 4 años a un efectivo y lo tapan".En la conferencia de este viernes se volverá a reclamar por el caso de Arshak Karhanyan, agente que se desempeñó en las áreas de Cibercrimen y Exposiciones de la Policía de la Ciudad y de quien no se supo más nada el 24 de marzo de 2019.Ese día, del que este viernes se cumplirán, Karhanyan mantuvo una conversación de alrededor 40 minutos con otro agente de la Policía de la Ciudad,, en la vereda de su departamento ubicado en avenida Directorio al 900 del barrio porteño de Caballito.Tras esa charla,Sobre la actuación de la Justicia en el caso, la legisladora Montenegro calificó el desempeño del juez Alberto Baños como "una burla" y apuntó en particular a que haya mantenido a la propia Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la investigación."Si yo tengo una fuerza policial que está investigando a un agente propio, que borra todos los datos, a los que escucho diciendo que tienen investigaciones paralelas y así todo les sigo dando la investigación..., cuestionó la diputada porteña.Al mencionar los, Montenegro se refirió particularmente a una pericia en la que la división Cibercrimen reseteó de fábrica el celular de Arshak, lo que produjo una pérdida significativa de información.En cuanto a las, era una alusión a una charla -que consta en la causa- en la que agentes de ese sector de la policía porteña afirmaban tener un informe "aparte" del entregado a la Justicia, entre otras irregularidades que señaló en la causa.Además, Montenegro recordó que el juez rechazó el pedido presentado de forma conjunta en 2021 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la fiscalía y el abogado -en aquel momento- de la familia de Karhanyan para que la causa comenzara a ser investigada como desaparición forzada de persona en lugar de 'averiguación de delito', como figura todavía."Pasaron cuatro años y seguimos en el kilómetro 0 de la investigación", insistió Montenegro en su cuestionamiento a la labor de Baños, y continuó: "Más pasa el tiempo y más me sorprende la obscenidad en esta cadena de impunidad".En ese sentido, afirmó que es necesario "difundir" el caso para que "la Justicia active todas sus herramientas y podamos saber qué es lo que pasó".A la vez, Montenegro lamentó que, una iniciativa que había sido propuesta por ella, ya que, dijo, "el oficialismo (por la coalición local Vamos Juntos más la UCR-Evolución y otros aliados) tiene mayoría y no habilitó ese trabajo".En la Legislatura de CABA, Montenegro encabeza la Comisión de Derechos Humanos, y destacó que desde ese ámbito "se pusieron a trabajar en la búsqueda" de Karhanyan desde el primer momento, pero denunció la "soledad en términos institucionales" con la que se llevó adelante esa tarea, mientras "el resto de los poderes (de CABA) siguen mirando para otro lado"., se preguntó Montenegro en referencia a Horacio Rodríguez Larreta.Y luego se detuvo sobre lo que significa para la democracia argentina que haya un desaparecido y que los poderes públicos del distrito en el que ocurrió el hecho no se involucren en la investigación.Para Montenegro, la desaparición de Arshak Karhanyan retrotrae el país en un año en el que se están cumpliendo "40 años de democracia" a "un momento muy oscuro" en el que "el Estado hacía desaparecer personas"."A esa prácticas de desaparición forzada de personas le dijimos nunca más", completó.Y alertó: "No podemos resignarnos a que exista una persona desaparecida y que el Estado (de la Ciudad) no solo no la busque sino que borre toda posibilidad de encontrarlo".Por otro lado, la madre de Karhanyan, Vardush "Rosita" Datyvian, contó esta semana que en los cuatro años transcurridos desde que vio a su hijo por última vez ninguno de sus compañeros en la Policía de la Ciudad se acercó a hablar con ella.reveló en declaraciones a Télam, y a días de cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición de Arshak se preguntó: "Ya pasaron cuatro años, ¿alguien sabe qué vamos a encontrar?"En relación a la investigación, la madre del policía desaparecido manifestó que ella no está "conforme ni con la Policía de la Ciudad ni con el juez", al considerar que el magistrado "está trabajando muy despacito".