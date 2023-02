Comodoro Rivadavia celebró el aniversario de su fundación

Comodoro es la ciudad más poblada de Chubut y presentada en los discursos como "la más importante de la patagonia austral" / Foto: Martín Levicoy.

Siendo el lugar donde crecí, me emociona ver cómo Comodoro fue progresando y convirtiéndose en uno de los centros productivos de la Patagonia y todo el potencial que todavía tiene para seguir evolucionando y conectando la industria de nuestra provincia con el país y el mundo. pic.twitter.com/HpccMfdhdV — Mariano Arcioni (@arcionimariano) February 23, 2023

Los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, encabezaron este jueves el acto central por los 122 años de la fundación de Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de Chubut y presentada en los discursos como "la más importante de la patagonia austral".El acto central comenzó cerca del mediodía con la colocación de ofrendas florales en el monumento a Francisco Pietrobelli en inmediaciones del Museo Ferroportuario, en presencia de legisladores nacionales, funcionarios provinciales, intendentes y concejales de distintas localidades.El ministro de Turismo sostuvo queEn esa línea, sostuvo que "tranquilamente se hubiera sentado en eso, en su condición de capital nacional del petróleo y que las inversiones lleguen solamente por ese lado"."Sin embargo miró a largo plazo y fue agregando nuevas facetas económicas y lo ha hecho con el turismo, instalando a comodoro en el centro de la discusión turística nacional, que tiene riquezas naturales expuestas en el centro de interpretación y además en el turismo corporativo, de reuniones, con grandes eventos, con fiestas populares" sostuvo el funcionario.El ministro de Obras Públicas, por su parte, valoróRecordó que "Comodoro Rivadavia ha tenido tragedias, episodios difíciles y a pesar de ello siempre se ha visto a una comunidad con mucha fuerza", que "no baja los brazos, que se expresa en los festejos, las celebraciones y es una buena oportunidad para darnos cuenta de donde estamos y a dónde vamos".Asimismo, comunicó "el saludo del señor presidente de la nación, Alberto Fernández" por el aniversario y exhortó a "no pensar a futuro en abstracto sino en el cotidiano orgullo del trabajo, con ganas de seguir peleando porque así se construye".El gobernador del Chubut, en tanto, recordó su condición de comodorense y destacó que "la salida a los problemas se construye con aporte de todos y no con el dedo acusador que desde la oposición nos señalan permanentemente".Arcioni, además, destacó quey precisó que"El trabajo en conjunto, la honestidad, la dignidad, la transparencia y el esfuerzo, no se negocian ni se declama, se practica" completó.Antes del acto se firmaron convenios para ejecución de obras viales por casi 3.800 millones de pesos y se firmó la segunda etapa de la ejecución de la obra hídrica "colector pluvial de descarga al mar" entre el municipio y la empresa contratista.Por su parte, el, manifestó: "Será este mi último discurso en esta condición", y"En esta tierra pasamos momentos muy complejos y nos hemos levantado porque en las situaciones difíciles siempre mostramos resiliencia, valentía y vocación de vivir mejor", señaló Luque.Además, pidió que "se deje el sectarismo en la política y escuchemos a los vecinos, porque tenemos que conectarnos con el pueblo, de lo contrario la política no tiene sentido, para enfrentar los problemas" y "lograr las soluciones tenemos que estar todos y la mano del Estado"., señaló el intendente y agradeció a "las autoridades nacionales que siempre nos ayudaron, a las operadoras (petroleras) y a los sindicatos, porque entre todos logramos la paz social".Asimismo, sostuvo que "hoy todos hablan del boom de Vaca Muerta y está bien, pero nunca hay que olvidar que desde este punto, hace 100 años, hemos comenzado la industrialización de nuestro país".