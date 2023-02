Ecointensa: ¿cómo gestionar las pilas?

¿Que hacer con las pilas? VER VIDEO

¿Sabés qué hacer con las pilas?El objeto de esta ley fue garantizar la Gestión Ambiental de Pilas en Desuso, considerándolas como ResiduosSólidos Urbanos Sujetos a Manejo Especial.¿Por qué? Porque las pilas son elementos que contienen diferentes metales en su composición como mercurio, níquel y cinc entre otros, que son muy nocivos para el ser humano y el ambiente. Si bien durante su uso no plantean riesgos dado que la cápsulaaísla eficazmente su interior, con el tiempo y al ser sometida a factores ambientales como humedad y sol, la cápsula sufre un deterioro progresivo hasta que se rompe liberando las sustancias químicas que forman parte de su estructura, contaminando así el ambiente.Vamos a ver algunos datos:⦁ En nuestro país se importan aproximadamente 200 millones de pilas de uso común al año.⦁ En CABA se consumen anualmente 19 millones de pilas, lo que equivale a 500toneladas año.⦁ Se estima un consumo promedio anual de 12 pilas por persona económicamente activa.⦁ Se descartan 323 kg de pilas por día en CABA, lo que equivale a 117 toneladas anuales.A pesar de todo esto, no existe en la actualidad un sistema de seguimiento y recuperación eficiente por parte de los productores de este residuo. Además, no es un residuo que pueda reciclarse.Entonces ¿qué podemos hacer?⦁ En primer lugar: Jamás hay que tirar las pilas al inodoro o a cauces de agua.⦁ Si vamos a tirarlas a la basura, lo ideal es aislar los extremos de las pilas con cinta adhesiva y tirar solo una por bolsa de basura.⦁ Finalmente, lo mejor que podemos hacer es averiguar por puntos de recepción de este tipo de residuos cerca de nuestros domicilios. Para quienes vivan en el AMBA, pueden aprovechar los tachos que se encuentran en la estación de Retiroy Constitución.