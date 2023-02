Los hermanastros que ganaron al fútbol pero perdieron la vida

Un partido con trágico final. (Ilustración: Osvaldo Révora)

Poco después, los dos jóvenes aparecieron en un baldío de Longchamps. Tenían las muñecas atadas con alambre, habían sido castrados y presentaban sendos tiros de escopeta en la nuca

Retrato de un fugitivo

El hombre del rifle

Durante la madrugada del 17 de octubre de 1989, seis sujetos irrumpieron en una modesta casa ubicada en la calle Uruguay 2637, de Burzaco. A esa hora sus moradores dormían profundamente. Dos de ellos, los hermanastros Pedro Tobío y Fernando Herrera –de 22 y 16 años–,Los intrusos, armados hasta los dientes,Lucían una vestimenta muy extraña: boinas y pasamontañas, prendas civiles y partes de algún uniforme. Ya en aquel instante, dispensaron una brutal golpiza a sus víctimas, matizada con acusaciones y preguntas, antes de arrastrarlos hacia un Falcon; también había un desvencijado Fiat 1600. Los dos vehículos levantaron una polvareda al partir., quedó en un rincón del comedor sin saber que decir. Su esposo, un repartidor de vino, no andaba en cosas raras y Fernando era solo un chico. Ella entonces intentó consolarse con el siguiente razonamiento:El doble crimen de Burzaco conmocionó a la opinión pública. Los medios no dudaban en atribuir lo sucedido aLa metodología empleada conducía hacia esa hipótesis, al igual que el perfil de los asesinos. Cinco fueron rápidamente capturados.llamado Víctor Fernández. Su lugarteniente, Carlos Monserrat, era agente de la policía provincial. También estaba Jesús Monzón, un ex fisgón de la Side. Y Carlos Luján, quien estaba ligado al grupo fascista Alerta Nacional. Horas después cayó Sergio Fernández, hermano de Víctor y de Daniel. Este último,Durante la tarde de un viernes –a tres días del hecho– el centro porteño bullía al compás de una tumultuosa manifestación en repudio los indultos decretados por el entonces presidente Carlos Menem.En ese mismo momento,. Fue cuando atendí una llamada telefónica. Entonces, por el auricular, alguien solo dijo:Luego recitó una dirección, antes de cortar.Minutos después llegó el remís. La travesía hacia el oeste bonaerense fue intensa. El chofer, debidamente enterado de nuestro destino periodístico, se sintió algo así como protagonista de la serie “División Miami”. Y actuaría en consecuencia:A mi lado, el fotógrafo Carlos Paglilla –a quien llamábamos el “Turco”– se sujetaba al asiento con un dejo de pánico.Una hora despuésEn el garaje había una furgoneta Renault toscamente pintada de blanco y con una inscripción: “Ambulancia – Hospital Infantil”.Luego supe que el individuo al cuál íbamos a ver: había fundado una guardería para huérfanos y, además, era catequista.Al golpear la puerta se oyó un cuchicheo; luego, unos pasos y, al final, una voz quejumbrosa preguntó quiénes éramos. Yo exhibí mi credencial ante la mirilla. Entonces se asomó la magra silueta de una anciana;. El interior de la casa estaba a oscuras, como para disimular la presencia del fugitivo.A continuación, ella nos indicó:Luego prendió la luz.Y en una cuna dormía un bebé. Tal vez tenía la edad del hijito de Pedro Tobío, que también dormía cuando su padre fue arrancado de la cama para ser conducido hacia una muerte atroz.De pronto, doña Esther se detuvo en el pasillo.En ese momento emergió por una puerta el sujeto que era intensamente buscado por la policía.Nada en él hacía presumir su participación en un hecho como el de la madrugada del martes. Por cierto, no lucía vestimenta de combate sino unas zapatillas gastadas, pantalón gris y un pulóver blanco tejido por la mamá.A modo de presentación, se embarcó en un monólogo algo catártico:El tipo parecía en estado de shock. De a ratos, doña Esther le acariciaba la cabeza.El “Turco”, en tanto, lo retrataba desde todos los ángulos posibles.Daniel prosiguió con su relato:Después evocó la trama específica que lo marcaría para siempre. Y dijo que sus hermanos lo fueron a buscar en la noche del lunes., le habría dicho Sergio., le habría dicho Víctor.Daniel –siempre según su versión– no encontró el modo de negarse, Ya con la escopeta, los hermanos fueron en busca de los otros tres conjurados. Y Daniel estaba nervioso.Ahora aseguraba que al ver semejante despliegue de armas,Y que, al llegar a la vivienda de las víctimas, Víctor le dijo: “Si te echás atrás, te pego un tiro”.A Daniel, entonces, la escopeta le tembló entre las manos.–fue el remate de su relato, mientras doña Esther le acariciaba la cabeza.En eso, alguien golpeó la puerta. Y el prófugo se sobresaltó.–lo tranquilizó la mamá.Se trataba de León Zimermann, un reconocido defensor de los derechos humanos. Y se apuró en aclarar:Entonces subimos todos al remís para partir hacia ese juzgado de Lomas de Zamora.En el comienzo del trayecto reinó el silencio. Solo roto cuando Daniel sintió la necesidad de decir:En este punto, Zimermann intervino:El “Turco” adhirió a sus palabras con un gesto.EntoncesLa animosidad entre las víctimas y ellosque culminaría con una trifulca.Pese a la inferioridad numérica, Tobío y Herrera vapulearon al grupo encabezado por Víctor, que debió retroceder hasta el Fiat 1600 del policía Monserrat, a bordo del cual huyeron.Ahora Daniel juraba que su recuerdo del crimen era borroso. Y a mí se me ocurrió preguntar:Daniel asintió con un leve cabeceo. Y yo, como al pasar, comenté:Su respuesta fue un pesado silencio.Durante el resto del recorrido nadie pronunció palabra alguna. Al llegar al juzgado, Zimermann se metió en el despacho del juez. Un minuto después, éste salió caminando resueltamente hacia mí con una mano extendida. Y sus palabras fueron:Por una milésima de segundo, quedé sin habla.Fue cuando el “Turco” señaló a Fernández con un dedo, y dijo:Una vez aclarado tal malentendido, el catequista quedó bajo arresto. Y nosotros regresamos al diario.El “Turco” me esperó a que terminara de escribir el artículo. Y fuimos a cenar a "Cuchillo y Tenedor". Ya durante la madrugada compramosDaniel Fernández recuperó la libertad en 2001. Y no supe más de él.El “Turco” solía evocar tal historia –y particularmente la confusión del juez sobre la identidad del asesino– cada vez que tomábamos alguna copa de más.. Oscar Paglilla falleció fulminado por un infarto en la primavera de 2003.