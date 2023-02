La escritora aseguró que en la novela, la ciudad de Estocolmo es "un personaje más" / Foto: archivo.

La nueva y exitosa novela policial de los autores suecos.

El relato crea la angustia y la empatía del lector al conocer los pensamientos de un niño de 5 años en cautiverio

La desaparición en un jardín de infantes de un niño de cinco años es el disparador de la nueva investigación que debe realizar la detective Mina Dabiri en, donde retoman al personaje de "El mentalista", Vincent Walther, para que junto a la detective solucionen el caso del chico que conmueve a Estocolmo, ya que "siempre nos gustó sentirnos con miedo en un lugar seguro", confesó la autora."Suecia es un país muy seguro y en calma. El resto del mundo piensa que somos rubios y perfectos, y no es la realidad. No es una sociedad perfecta" dijo Läckberg en una conferencia virtual de prensa junto a su amigo el mediático y mentalista Henrik Fexeus, con quien coescribió la serie que ya lleva más de cien mil ejemplares vendidos en su país.En una entretenida y amistosa conferencia de prensa, ambos, compinches en sus miradas, respondieron preguntas a más de cincuenta medios latinoamericanos sobre su nueva novela, "La secta", donde, como aseguró la autora, que les permite explorar el inquietante mundo de las sectas, terreno de cultivo perfecto para una trama criminal, y principal quebradero de cabeza para los protagonistas., explicó Läckberg el éxito del policial negro escandinavo.Aquella primera entrega no solo fue elogiada por la crítica, sino que fue un éxito internacional de ventas. En todas las lenguas vendió más de un millón de ejemplares. Con este mundo de lectores, el mentalista Vincent y la detective Mina regresan ahora en "La Secta" publicada por Planeta en simultáneo en toda Latinoamérica.En conjunto y con el asesoramiento de policías de la ciudad ambos escritores construyen la historia en la que una tarde Fredrik Walthersson, el padre de Ossian, decide que su hijo de cinco años debe regresar a casa un poco antes de lo habitual. El joven padre va a la guardería a recoger a su niño, con una bolsa de plástico en la mano. Dentro lleva piezas de Lego Technic para construir un auto.Pero cuando llega los maestros del jardín de infantes en realidad no saben dónde está el niño. Hay varias posibilidades y, cuando se investigan, todos se dan cuenta de que Ossian se ha ido. La niña que jugó con él la última vez dice que vino una señora. La extraña le dijo que tenía algunos cachorritos en el auto que a Ossian le gustaría ver. La niña también quería acariciarlos, pero no fue invitada.Läckberg, a la pregunta de Télam sobre cómo escribir una historia de niños torturados, secuestrados y asesinados siendo madre de cuatro hijos, respondió que ella lleva veinte años siendo madre y veinte años escribiendo sobre niños:Fexeus agregó que "solo es tinta sobre un papel, somos los que manejamos los títeres, no empatizamos con los padres y madres. Yo no me asusto, pongo distancia", dijo, por su parte.La personaje: el tiempo es esencial cuando se trata de un secuestro. Pero no hay rastro de la señora que se llevó al niño. Los siguientes días pasan demasiado rápido y se hace un triste descubrimiento en un parque. Hay mucha semejanza con otro caso que tiene algún tiempo detrás: una niña pequeña que fue secuestrada y luego encontrada asesinada.En "La secta" han pasado dos años desde la última vez que Mina vio al mentalista Vincent Walther, y ella supone, de nuevo, que él será el mejor experto externo para traer y resolver el caso. Pero inicialmente es rechazada. El resto del equipo cree que deben contar con la ayuda de un gurú empresarial, ya que el procedimiento en los asesinatos estaría relacionado con una secta enmascarada en una empresa de autoayuda.En la conferencia de prensa a propósito de esta segunda entrega de la serie policial,, una historia en la cual "se encuentran huesos humanos con distintas fechas de muerte" en el metro de Estocolmo, según adelantó la escritora, quien agregó que a partir de esos macabros hallazgos se descubre un ritual que provoca un efecto mariposa que pone de nuevo a los detectives a investigar quiénes son las víctimas y quiénes los asesinos.Para leer este segundo volumen de la serie sobre la detective Mina Dabiri y el mentalista Vincent Walther y otros personajes principales, entre los cuales habrá una muerte que no pudieron evitar (confesaron los autores durante la charla),, porque hay historias que se relacionan y personajes que cobran más valor al leer la serie. Por ejemplo, al leer el primer volumen de la serie se conocen las peculiaridades que caracterizan a Mina y Vincent, quienes, sin embargo, han sido atenuados un poco por su violenta fobia a las bacterias en comparación con el primer volumen.En "El mentalista" hay una fuerte construcción del personaje que le da nombre al libro en español, Vincent, aunque deja historias que cierran en esta nueva entrega, en la cual el pasado de Mina está más presente. "En la tercera sabremos que pasó con el ex de la protagonista" indicó la autora, luego de decir que estuvo casada siete años con un policía. "Las cosas que hace una para dar verosimilitud a la literatura" bromeó sobre ese vínculo.También confiaron que los datos precisos de las investigaciones lo cotejan con policías, e incluso cenan con un amigo investigador que les explica y se entusiasma tanto que luego les envía fotos de cadáveres en descomposición: "Entramos en el agujero de la madriguera del conejo para verlo desde adentro", aseguró Fexeus.Por su parte, Läckberg contó que "antes de escribir hablamos de la familia" y "eso se traspasa al libro, son nuestros miedos. Estos miedos se remontan a la cueva y la hoguera, a los relatos escalofriantes junto al fuego, porque siempre nos gustó sentirnos con miedo en un lugar seguro".En este sentido, el lector puede saber lo que siente la joven víctima en el cautiverio. El relato se construye con estos datos, lo que crea la angustia y la empatía del lector al conocer los pensamientos de un niño de 5 años en cautiverio.A pesar de las 752 páginas del libro la historia se desliza con facilidad y ellos no se "sienten culpables de la escasez del papel" cuando le preguntan sobre el tema, ni siquiera con haber vendido un millón de ejemplares. La directora de Planeta Internacional, Elena Ramírez, quien ofició de intermediaria entre los periodistas y los escritores, explicó en ese momento que ellos imprimen con "mucha responsabilidad".Cuando un periodista le preguntó a Läckberg si cree que la Academia de su país le pudiera dar el Nobel de Literatura a ella o algún representante de la novela negra, la escritora respondió convencida: