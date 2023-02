El bloque del FdT pide informes por los viajes de Larreta y su ausencia en CABA

Foto: Walter Diaz.

El bloque porteño del(FdT) pidió este jueves aque rinda cuentas por los viajes realizados a distintas provincias argentinas y al exterior al advertir que durante 2022 estuvo ausente del distritoen destinos donde encabezó actividades "de relacionamiento político" no ligadas a la gestión de gobierno.El requerimiento de la bancada opositora fue presentado en la Legislatura porteña, donde el próximo 1 de marzo está prevista la inauguración del período de sesiones ordinarias a cargo de Rodríguez Larreta."La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que en un plazo de 30 días de recibida la presente, y a través de los organismos que correspondan, i", precisa la solicitud.Indaga además sobre los "detalles de los viajes realizados tanto a las provincias argentinas y al exterior, durante los años 2021, 2022 y en lo que va del año en curso" y demanda datos como "los motivos, la fecha de inicio y fin de la comisión y el medio de transporte"."En el caso en que los gastos de pasajes no hayan sido tramitados por el Gobierno de la Ciudad, sírvase informar para cada caso, qué empresa, asociación o gobierno lo financió", agrega la petición.Entre los fundamentos de la resolución que lleva la firma de una decena de legisladores y legisladoras, se advierte que"Según la poca información obtenida de notas periodísticas, en 2022 habría realizado 27 viajes dentro del país y cinco al exterior, totalizando aproximadamente 72 días" fuera de la Ciudad, subrayaron.Dijeron que en ninguno de las salidas mostraron estar vinculadas "a cuestiones relativas a la gestión de la Ciudad", sino que "suelen ser recorridas con los vecinos, encuentros con los dirigentes locales e incluso reuniones con referentes del PRO de cara a las próximas elecciones"."Las actividades que no parecen tener que ver con la gestión de la Ciudad sino meramente de relacionamiento político", observaron y preguntaron "si con estos viajes y con estas reuniones que, nada tienen que ver con llevar adelante su gestión en la Ciudad, se estaría extralimitando en sus atribuciones".