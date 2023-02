Piden a un jurado popular que declare culpable a un hombre acusado de matar a su sobrina

José Brian López enfrenta un juicio por jurado popular por haber cometido un femicidio y haber intentado otros dos.

"El imputado, quien llegó al debate con prisión preventiva acusado de los delitos de "homicidio simple, homicidio simple en grado de tentativa y homicidio agravado en grado de tentativa", rechazó la acusación de la fiscalía y pidió declarar ante el jurado popular, ante el que dijo: "Llevo más de un año escuchando un montón de cosas de mí, no tenía la necesidad de matar a nadie, si (su pareja) a veces insinuaba cosas, era muy celosa"

a quien asesinó, en septiembre de 2021 en una casa de la localidad entrerriana de San Benito, y haber huido "como un cobarde", mientras que el imputado rechazó la acusación y dijo que no tenía necesidad de matar a nadie.En el inicio del juicio por jurados, la fiscal Paola Farinó consideró en el alegato de apertura quey le reclamó al jurado popular que lo declare culpable.El imputado, quien llegó al debate con prisión preventiva acusado derechazó la acusación de la fiscalía y pidió declarar ante el jurado popular, ante el que dijo: "Llevo más de un año escuchando un montón de cosas de mí, no tenía la necesidad de matar a nadie, si (su pareja) a veces insinuaba cosas, era muy celosa".Según la fiscal Farinó,a unos diez kilómetros de Paraná, donde López comenzó a discutir con su pareja, la policía Carla Ledesma (36), porque ésta le había pedido separarse tras 18 meses de una relación "de celos, control y manipulación constante".Ambos fueron a la habitación a descansar, López cerró la puerta, se acercó a su pareja que estaba de espaldas a él, yLa sobrina de la víctima,Al escuchar las detonaciones,Inmediatamente,y se dirigió a su trabajo, donde comentó que quería entregarse, pidió un remís e intentó arribar a los Tribunales de Paraná, pero cuando se bajó fue detenido por personal policial que lo seguía.y cuatro heridas de bala: en el hombro izquierdo con entrada y salida, en la región occipital del cráneo, en el antebrazo izquierdo y en la zona media del abdomen.A raíz de ello, la mujer fue reanimada en el centro asistencial yEn tanto,por los dos disparos en la zona del abdomen que le afectaron el hígado, intestino delgado y colon.La abogada que representa a las víctimas como querellante, Cyntia Rau, señaló quede las cuales Carla y Eliana convivían en un contexto de "violencia extrema".Sebastián Lescano, abogado defensor, remarcó en sus alegatos quepero con la fiscalía existe "una pequeña diferencia, sustancial: nosotros tenemos un móvil y ellos no", tras lo cual apuntó a que la pareja de López era "celosa".En ese sentido, aseguró quey "no hubo nada que desencadene esta situación de violencia, por qué hizo semejante locura y barbaridad".López, con quien "pasaba mucho tiempo" ya que su pareja "no estaba mucho en su casa" y eso "generaba celos a Carla", dijo, y señaló que la noche del hecho "hubo una discusión entre ellas por celos, ella tenía el arma y él la tomó y le disparó".Su defendido pidió declarar y remarcó en su relatoque él la ayudó y entró "en buena relación con Eliana y su familia".volvía, dormía mucho y hacía que Eliana se haga cargo de las dos criaturas", relató López y comentó que su expareja "insinuaba cosas sobre Eliana".Las audiencias que comenzaron este juevesy están presididas por el juez técnico Rafael Cotorruelo.