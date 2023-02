Legisladores peronistas alertaron por el avance de la "persecución política" en Jujuy

Desde Juntos por Jujuy denuncian el "avance de la persecución y violencia política" impulsada por el Gobernador Morales.

Legisladores de Juntos por Jujuy denunciaron "irregularidades" en el reciente desafuero y suspensión de una diputada de ese espacio, medida que calificaron como un "avance de la persecución y violencia política" impulsada por el Gobernador Gerardo Morales para "disciplinar a la oposición" en esa provincia."Este es un hecho de gravedad institucional.al iniciar una conferencia de prensa, convocada para r(Juntos por Jujuy) de la legislatura local, a partir de lo que -denunció- como unase produjo el pasado miércoles durante la segunda sesión extraordinaria del cuerpo legislativo jujeño, en la cual se dio ingreso a un pedido remitido el día anterior por el Juzgado de Control Nº 6 de la provincia y que fue tratado al momento por moción del bloque que responde al gobernador radical Gerardo Morales.Al respecto, Cardozo cuestionó que epeticionado y "sin siquiera estar firme el pedido, ya que, como toda resolución judicial, podía ser recurrida y no se dio esa oportunidad".En relación a las, Cardozo detalló que "el desafuero no estaba fundado porque la diputada siempre estuvo a derecho" y que "nunca hubo una denuncia de entorpecimiento por parte de la justicia".Sin embargo, dijo, a pesar de ello ""Todo esto está enmarcado en el calendario electoral en marcha, de persecución a dirigentes políticos como la diputada Juárez Orieta", analizó Cardozo, quien denunció además recientes "detenciones arbitrarias de exfuncionarios y empresarios".Para el diputado opositor, ede Jujuyy a los referentes políticos de la provincia, pero advirtió que el peronismo provincial "no bajará los brazos".Por su parte, laenmarcó el apartamiento de Juárez Orieta como parte de "una arremetida muy grande contra las mujeres que hacemos política y somos oposición"."La diputada Juárez Orieta no es la primera mujer en la Cámara que lo sufre", denunció al recordar otros hechos vinculados a ella misma y el caso de su compañera de banca Alejandra Cejas.En la misma línea,criticó que "hay una clara voluntad política de reducir a todo aquel que piensa distinto y tiene el coraje de decirlo" y, en ese sentido, también, por el "nivel de connivencia con Gerardo Morales", ello vinculado a que el bloque que le responde también votó a favor del desafuero.Sobre la investigación en contra de Juárez Orieta,, sostuvo que se trata de una "causa inventada" que data de 2012 y donde "las denunciantes son militantes radicales".Tras hacer serios cuestionamientos al proceso, expuso que incluso había un "recurso de queja pendiente que se presentó dos días antes que la jueza pida el desafuero" y que "habiendo actividad recursiva, igual avanzaron en el desafuero".